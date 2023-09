Fabrizio Corona

L’ex re dei paparazzi si era beccato una querela per diffamazione dalla coppia vip. In un’intervista del 2020 si era sbilanciato in maniera impropria definendoli «degli ebeti che sanno usare i mezzi di comunicazione».

Fabrizio Corona ha deciso di sborsare un risarcimento nelle causa intentata dai Ferragnez contro di lui.

Il fatto risale al 2020, quando l’ex re dei paparazzi aveva espresso la propria opinione in merito alla coppia in un’intervista definendoli «degli ebeti che sanno usare i mezzi di comunicazione».

Per questo Chiara Ferragni e Fedez lo hanno querelato per diffamazione.

La Procura di Milano aveva chiesto l'archiviazione ma il gip Sara Cipolla aveva accolto l'opposizione del legale della coppia, Gabriele Minniti.

Ora l'ex agente fotografico, difeso dall'avvocato Ivano Chiesa, ha raggiunto un accordo transattivo (ancora top secret) con la parte offesa per chiudere il caso.

«Ho un processo da affrontare perché Fedez e la moglie mi hanno denunciato. E quindi ci vedremo presto in tribunale. Il motivo di questa situazione? Tutto perché ho detto che sono due ebeti. L’ho fatto in una storia di Instagram mentre ero in bagno e stavo facendo le mie cose», aveva detto lo scorso maggio Corona ospite del podcast Gurulandia.

Il prossimo round si terrà il 2 ottobre durante l’udienza.

Covermedia