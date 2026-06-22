  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Anni difficili Fabrizio Corona sul figlio Carlos: «Ha la sindrome di Asperger e vive in comunità»

Covermedia

22.6.2026 - 11:00

Fabrizio Corona
Fabrizio Corona
Covermedia

L'ex re dei paparazzi parla del figlio avuto da Nina Moric e della vita che conduce oggi, dopo anni segnati da difficoltà e preoccupazioni per il futuro.

Covermedia

22.06.2026, 11:00

22.06.2026, 11:11

Carlos Maria, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, vive oggi in comunità e ha la sindrome di Asperger.

Nel corso della conversazione con Ughetta Di Carlo nel podcast «Radici», l’imprenditore si è soffermato sulla situazione attuale del ragazzo.

«Carlos è un ragazzo straordinario», ha detto, aggiungendo che il giovane vive in comunità e ha la sindrome di Asperger.

Le sue parole segnano un cambio di tono rispetto al passato. Nel 2023, ospite di «Belve», Corona aveva descritto il dolore e il senso di impotenza vissuti davanti alle difficoltà del figlio, definendo quella situazione una delle ferite più profonde della sua vita.

Anche Nina Moric, negli anni, ha parlato più volte del percorso di Carlos, spiegando come l'ingresso in comunità abbia rappresentato un passaggio importante per il suo benessere e la sua crescita personale.

Oggi, al centro del racconto, c'è soprattutto la quotidianità del giovane e il cammino intrapreso negli ultimi anni.

I più letti

Novità televisive per Belen Rodriguez: arriva l'annuncio di Elisabetta Canalis
Allerta canicola prolungata almeno di una settimana. Ma secondo gli esperti il caldo estremo persisterà più a lungo
Luisa Ranieri e i «no» a Luca Zingaretti: «Non volevo essere definita sua moglie»
Ecco quanto denaro gli svizzeri hanno davvero nel 3° pilastro
Epstein voleva consegnare materiale compromettente su Trump? Ecco da cosa emerge

Le ultime su Fabrizio Corona

La scoccata a «Falsissimo». La prossima vittima di Fabrizio Corona è la sua ex Belen: «È scesa a patti col potere»

La scoccata a «Falsissimo»La prossima vittima di Fabrizio Corona è la sua ex Belen: «È scesa a patti col potere»

È la fine di Falsissimo?. Mediaset trascina Fabrizio Corona in tribunale: chiesti più di 150 milioni di risarcimento. Ecco perché

È la fine di Falsissimo?Mediaset trascina Fabrizio Corona in tribunale: chiesti più di 150 milioni di risarcimento. Ecco perché

Altre notizie

A 10 anni dalla rottura. Angelina Jolie confessa chi l'ha aiutata a superare il doloroso conflittuale divorzio da Brad Pitt

A 10 anni dalla rotturaAngelina Jolie confessa chi l'ha aiutata a superare il doloroso conflittuale divorzio da Brad Pitt

L'animazione torna a dominare. «Toy Story 5», debutto da record: è il film più visto del 2026

L'animazione torna a dominare«Toy Story 5», debutto da record: è il film più visto del 2026

Concerto interrotto. Rod Stewart, malore sul palco durante lo show in Utah

Concerto interrottoRod Stewart, malore sul palco durante lo show in Utah