  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Io sono notizia» Fabrizio Corona torna in scena su Netflix

Covermedia

8.1.2026 - 11:00

Fabrizio Corona
Fabrizio Corona
covermedia

Dal gossip alla docuserie, il racconto senza filtri.

Covermedia

08.01.2026, 11:00

08.01.2026, 11:16

Fabrizio Corona riaccende i riflettori su di sé con la docuserie Netflix «Fabrizio Corona: Io sono notizia», in arrivo il 9 gennaio 2026.

Il trailer ufficiale, diffuso nelle ultime ore, anticipa un racconto diretto e senza mediazioni di una delle figure più discusse della cronaca e dello spettacolo italiani.

La serie, articolata in cinque episodi, attraversa oltre trent’anni di esposizione mediatica: dall’ascesa nel mondo del gossip fino alle vicende giudiziarie che ne hanno ridefinito l’immagine pubblica. Al centro c’è Fabrizio Corona, che sceglie di raccontarsi in prima persona attraverso materiali d’archivio, interviste e contributi di chi ha condiviso con lui passaggi cruciali della carriera e della vita privata.

Nel trailer Corona rivendica il proprio ruolo nel sistema mediatico italiano, dichiarando di essere stato parte attiva di un meccanismo che ha trasformato il gossip in cronaca nazionale. Netflix presenta ufficialmente il progetto come un ritratto senza filtri della cultura mediatica italiana, costruito dall’interno e affidato alla voce del suo protagonista.

La narrazione si muove sul confine tra informazione, potere e spettacolarizzazione, senza eludere eccessi, processi e cadute, ma insistendo sulla capacità di adattamento in un panorama profondamente mutato dall’avvento dei social network. Prodotta da Bloom Media House e diretta da Massimo Cappello, la docuserie si propone come un ritratto personale e insieme generazionale, offrendo uno sguardo critico sull’Italia dei paparazzi e della notizia come intrattenimento.

I più letti

Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Si prepara la giornata di lutto nazionale nel Paese. Odermatt: «Grazie a chi sta aiutando, coraggio a chi sta guarendo»
Ecco cosa è cambiato per i conducenti svizzeri a partire dal 1° gennaio 2026
Il gestore de «Le Constellation» aveva il divieto di esercitare il Francia. Ecco perché
I carnevali mesolcinesi reagiscono alla tragedia di Crans-Montana

Altre notizie

Hollywood. «One Battle After Another» e «The Studio» dominano le nomination agli Actor Awards 2026

Hollywood«One Battle After Another» e «The Studio» dominano le nomination agli Actor Awards 2026

Vittoria in tribunale. Katy Perry ottiene un risarcimento milionario per la villa di Montecito, ecco perché

Vittoria in tribunaleKaty Perry ottiene un risarcimento milionario per la villa di Montecito, ecco perché

Chi c'è dietro?. La raccolta fondi per Mickey Rourke è... falsa: «Non chiederei mai soldi ai fan»

Chi c'è dietro?La raccolta fondi per Mickey Rourke è... falsa: «Non chiederei mai soldi ai fan»