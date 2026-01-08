Fabrizio Corona covermedia

Dal gossip alla docuserie, il racconto senza filtri.

Fabrizio Corona riaccende i riflettori su di sé con la docuserie Netflix «Fabrizio Corona: Io sono notizia», in arrivo il 9 gennaio 2026.

Il trailer ufficiale, diffuso nelle ultime ore, anticipa un racconto diretto e senza mediazioni di una delle figure più discusse della cronaca e dello spettacolo italiani.

La serie, articolata in cinque episodi, attraversa oltre trent’anni di esposizione mediatica: dall’ascesa nel mondo del gossip fino alle vicende giudiziarie che ne hanno ridefinito l’immagine pubblica. Al centro c’è Fabrizio Corona, che sceglie di raccontarsi in prima persona attraverso materiali d’archivio, interviste e contributi di chi ha condiviso con lui passaggi cruciali della carriera e della vita privata.

Nel trailer Corona rivendica il proprio ruolo nel sistema mediatico italiano, dichiarando di essere stato parte attiva di un meccanismo che ha trasformato il gossip in cronaca nazionale. Netflix presenta ufficialmente il progetto come un ritratto senza filtri della cultura mediatica italiana, costruito dall’interno e affidato alla voce del suo protagonista.

La narrazione si muove sul confine tra informazione, potere e spettacolarizzazione, senza eludere eccessi, processi e cadute, ma insistendo sulla capacità di adattamento in un panorama profondamente mutato dall’avvento dei social network. Prodotta da Bloom Media House e diretta da Massimo Cappello, la docuserie si propone come un ritratto personale e insieme generazionale, offrendo uno sguardo critico sull’Italia dei paparazzi e della notizia come intrattenimento.