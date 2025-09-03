  1. Clienti privati
Ecco quando sarà disponibile Fabrizio Gifuni e «Portobello» al Lido: la storia terribile di Moro e Tortora diventa serie

Covermedia

3.9.2025 - 11:00

Fabrizio Gifuni
Fabrizio Gifuni

Alla Mostra del Cinema di Venezia l'attore presenta la serie di Marco Bellocchio, in arrivo su HBO Max a marzo 2026.

Covermedia

03.09.2025, 11:00

03.09.2025, 11:34

Fabrizio Gifuni porta a Venezia «Portobello», la serie di Marco Bellocchio che racconta due ferite italiane: il fantasma di Aldo Moro e la vicenda giudiziaria di Enzo Tortora.

Dopo l'anteprima al Lido il 1° settembre 2025, la serie sarà disponibile su HBO Max da marzo 2026.

Al centro, la caduta di Tortora, amatissimo conduttore travolto da accuse infondate di traffico di droga e presunti legami con la camorra.

Una «storia terribile e molto complessa, fatta di molti strati», ha dichiarato Marco Bellocchio a GQ Italia, parlando della vicenda di Enzo Tortora e spiegando il cuore narrativo di «Portobello», che diventa simbolo della giustizia distorta e dello scandalo mediatico che lo trasformò da idolo popolare a colpevole agli occhi del Paese.

Il regista si ispira alle lettere scritte in carcere da Tortora alla compagna Francesca Scopellini, ricostruendo un racconto che intreccia pubblico e privato, memoria collettiva e intimità.

«Tortora era un uomo libero, un battitore libero», ha aggiunto Gifuni, «la popolarità crolla all'improvviso e il Paese che lo amava gli salta alla gola».

