Khaby Lame in una foto d'archivio. KEYSTONE

Le autorità statunitensi hanno confermato che Khaby Lame è stato trattenuto brevemente per aver oltrepassato i termini del suo visto, sollevando dubbi sul suo ritorno negli USA.

Antonio Fontana

Il celebre TikToker italo-senegalese Khaby Lame è stato recentemente fermato dalle autorità statunitensi per aver soggiornato oltre la scadenza del suo visto. Come riporta Rai News, Lame non è stato trattenuto a lungo ma è stato espulso, essendo residente in Italia. Il rischio per lui è però quello di non poter rientrare negli Stati Uniti per parecchio tempo.

La notizia è emersa inizialmente da un post di Bo Loudon, un influencer e attivista di destra - nonché amico del figlio minore di Donald Trump - che ha dichiarato su X di aver segnalato Lame come immigrato illegale. Loudon ha affermato che il TikToker, secondo il dipartimento per la sicurezza interna, era detenuto presso il centro di Henderson. Ha inoltre accusato Lame di evasione fiscale e di essere rimasto illegalmente nel Paese.

🚨BREAKING: President Trump's ICE just announced the largest TikTok user, ILLEGAL ALIEN Khaby Lame, has "departed" the U.S. after being taken into custody.



No one works faster than President Trump's administration!🔥 pic.twitter.com/nAFYgJgEkb — Bo Loudon (@BoLoudon) June 7, 2025

Oltre i termini del visto

L'Immigration and Customs Enforcement (Ice), come spiega Rai News, ha confermato che Lame è stato fermato in Nevada per violazioni delle leggi sull'immigrazione. Gli è stata data la possibilità di lasciare il Paese, e si presume sia tornato in Italia.

Il tiktoker era entrato negli Stati Uniti il 30 aprile con un visto, ma è rimasto oltre i termini consentiti. Non è chiaro quale tipo di visto avesse né se la segnalazione di Loudon abbia innescato i controlli.

Nessun indizio social

Cittadino italiano di origine senegalese, Lame è diventato famoso durante la pandemia grazie ai suoi video ironici su presunti trucchi per semplificare la vita quotidiana. La sua popolarità ha superato i confini dei social media: è stato incluso nelle liste di Forbes e Fortune, ha partecipato al Met Gala 2025 ed è stato nominato Goodwill Ambassador dell'Unicef.

Recentemente, Lame ha condiviso una storia su Instagram che mostra un lungomare con palme, simile a quello di Miami, dove avrebbe dovuto partecipare a una partita di beneficenza. Tuttavia, secondo le autorità statunitensi, ha lasciato il Paese il 6 giugno, rendendo incerta la sua attuale posizione.

Dalle sue storie sui social non trapelano indizi. Durante le ore in cui si diffondeva la notizia del suo arresto, infatti, Lame ha pubblicato su Instagram, dove conta oltre 80 milioni di follower, due storie: una in cui tiene una graphic novel in una libreria e un'altra in cui augura buon compleanno al calciatore brasiliano Cafu.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.