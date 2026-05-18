Francesca Fialdini Covermedia

La settima stagione è partita su Rai3 con nuove storie sui disturbi alimentari.

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Francesca Fialdini è tornata su Rai3 per ascoltare il disagio giovanile.

Dopo l'esperienza a «Ballando con le stelle» e il ruolo da giurata a «Sognando... Ballando con le stelle», la conduttrice ha ripreso la guida di «Fame d'amore», il programma che dal 2020 affronta disturbi alimentari, salute mentale e fragilità emotive attraverso testimonianze dirette. La settima stagione ha debuttato ieri, domenica 17 maggio in seconda serata su Rai3, confermando un approccio che negli anni ha distinto il format dal racconto televisivo più sensazionalistico del dolore.

Più volte la giornalista ha spiegato di considerare il progetto qualcosa di profondamente personale. «Il dolore non è morboso, ma verità durissima», aveva dichiarato a Fanpage parlando del modo in cui il programma affronta il disagio psicologico senza trasformarlo in spettacolo. In un'altra intervista aveva aggiunto: «I giovani sanno parlare del disagio mentale molto più degli adulti», sottolineando quanto il confronto diretto con i protagonisti abbia cambiato anche il suo sguardo sul tema.

Nel primo appuntamento sono state raccontate le storie di due giovani donne segnate dall'anoressia e dal bisogno ossessivo di controllo. Tra loro Greta, 24 anni, della provincia di Novara, che combatte da tempo contro il disturbo alimentare. La Rai ha spiegato che questa nuova edizione seguirà anche persone che soffrono ma non hanno ancora iniziato un percorso di cura.

La nuova stagione di «Fame d'amore» proseguirà nelle prossime settimane su Rai3 e resterà disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay.