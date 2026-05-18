  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Il dolore va ascoltato» «Fame d'amore», Francesca Fialdini torna in studio

Covermedia

18.5.2026 - 11:00

Francesca Fialdini
Francesca Fialdini
Covermedia

La settima stagione è partita su Rai3 con nuove storie sui disturbi alimentari.

Covermedia

18.05.2026, 11:00

18.05.2026, 11:07

Francesca Fialdini è tornata su Rai3 per ascoltare il disagio giovanile.

Dopo l'esperienza a «Ballando con le stelle» e il ruolo da giurata a «Sognando... Ballando con le stelle», la conduttrice ha ripreso la guida di «Fame d'amore», il programma che dal 2020 affronta disturbi alimentari, salute mentale e fragilità emotive attraverso testimonianze dirette. La settima stagione ha debuttato ieri, domenica 17 maggio in seconda serata su Rai3, confermando un approccio che negli anni ha distinto il format dal racconto televisivo più sensazionalistico del dolore.

Più volte la giornalista ha spiegato di considerare il progetto qualcosa di profondamente personale. «Il dolore non è morboso, ma verità durissima», aveva dichiarato a Fanpage parlando del modo in cui il programma affronta il disagio psicologico senza trasformarlo in spettacolo. In un'altra intervista aveva aggiunto: «I giovani sanno parlare del disagio mentale molto più degli adulti», sottolineando quanto il confronto diretto con i protagonisti abbia cambiato anche il suo sguardo sul tema.

Nel primo appuntamento sono state raccontate le storie di due giovani donne segnate dall'anoressia e dal bisogno ossessivo di controllo. Tra loro Greta, 24 anni, della provincia di Novara, che combatte da tempo contro il disturbo alimentare. La Rai ha spiegato che questa nuova edizione seguirà anche persone che soffrono ma non hanno ancora iniziato un percorso di cura.

La nuova stagione di «Fame d'amore» proseguirà nelle prossime settimane su Rai3 e resterà disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay.

I più letti

John Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia
Fratture, interventi d'urgenza e il messaggio dall'ospedale: la drammatica domenica di Alex Marquez e Johann Zarco
Ebola s'espande veloce nella Repubblica democratica del Congo. L'Oms: «È emergenza sanitaria globale»
La Bulgaria vince l'Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci solo quinto
È «scattata la scintilla» tra Pamela Anderson e Tom Cruise?

Altre notizie

Nuovo thriller. Cannes impazzisce per «Paper Tiger»: 10 minuti di applausi per il film con Scarlett Johansson

Nuovo thrillerCannes impazzisce per «Paper Tiger»: 10 minuti di applausi per il film con Scarlett Johansson

Le voci si rincorrono. È «scattata la scintilla» tra Pamela Anderson e Tom Cruise?

Le voci si rincorronoÈ «scattata la scintilla» tra Pamela Anderson e Tom Cruise?

Film. La corsa a 007 si infiamma: anche Tom Francis entra in gioco per diventare James Bond

FilmLa corsa a 007 si infiamma: anche Tom Francis entra in gioco per diventare James Bond