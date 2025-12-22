  1. Clienti privati
L'accusa di Cruz Si riaccendono le tensioni nella famiglia Beckham: «Brooklyn ha bloccato tutti sui social»

Covermedia

22.12.2025 - 11:00

Brooklyn Peltz Beckham
Brooklyn Peltz Beckham

A prendere la parola è il figlio minore, che smentisce le indiscrezioni su un unfollow dei genitori e accusa il primogenito di aver bloccato tutti, riportando alla luce le tensioni familiari alla vigilia delle feste.

Covermedia

22.12.2025, 11:00

22.12.2025, 11:09

La frattura nella famiglia Beckham si consuma anche sui social.

A riaccendere il caso è Cruz Beckham, che accusa apertamente il fratello maggiore Brooklyn di aver bloccato l'intera famiglia dalle piattaforme digitali. Una versione che ribalta le indiscrezioni circolate nelle ultime ore e che conferma come il conflitto interno, ormai, non sia più solo una questione privata.

Cruz, 20 anni, interviene direttamente per smentire le notizie secondo cui i genitori, David Beckham e Victoria Beckham, avrebbero smesso di seguire il figlio su Instagram. «Mamma e papà non smetterebbero mai di seguire il loro figlio. Mettiamo in chiaro i fatti: ci siamo svegliati bloccati... io compreso», scrive nelle sue Instagram Stories, accanto a un titolo che parlava di un presunto unfollow.

Il deterioramento dei rapporti tra Brooklyn Beckham, 26 anni, e il resto della famiglia va avanti da mesi. Brooklyn è assente alle celebrazioni per il cinquantesimo compleanno del padre, in maggio, e non partecipa nemmeno al momento simbolico della nomina di David a cavaliere, a novembre, senza alcun riferimento pubblico all'evento.

Non sono però mancati segnali di distensione

Negli ultimi tempi, però, non sono mancati segnali di distensione. David condivide una foto d'archivio che ritrae Brooklyn insieme ai fratelli più giovani, Cruz e Romeo, mentre Cruz pubblica a sua volta uno scatto che li mostra abbracciati su una spiaggia.

Anche Victoria prova a tendere un filo sottile, postando un'immagine dalla casa dei suoi genitori con le calze natalizie appese per tutti i figli, inclusa una dedicata a Brooklyn.

A complicare ulteriormente il quadro c'è la posizione della moglie di Brooklyn, Nicola Peltz. Nicola non segue David e Victoria sui social, e il gesto è ormai reciproco. Un dettaglio che, nel linguaggio digitale, pesa quanto una dichiarazione ufficiale.

Secondo indiscrezioni, Brooklyn trascorrerà il Natale negli Stati Uniti con la famiglia Peltz, mentre i Beckham si riuniranno nel Regno Unito, nella loro residenza nei Cotswolds.

