Dargen D'amico

Regole, quotazioni e strategie del fantasy game che accompagna il Festival.

Il FantaSanremo 2026 è già un fenomeno. A poco più di un mese dall’inizio del Festival, il fantasy game parallelo alla kermesse registra un’impennata di iscrizioni e mette in moto la caccia alla formazione perfetta.

Tra i nomi più selezionati dagli utenti spiccano Elettra Lamborghini e Dargen D'Amico, mentre le prime strategie si costruiscono sul mix tra fantaquotazioni e possibili colpi di scena sul palco dell’Ariston.

Le regole cardine restano invariate: budget da 100 baudi, squadra composta da sette artisti – cinque titolari e due riserve – e un capitano, i cui punti vengono raddoppiati nel bene e nel male. Le iscrizioni e le modifiche alla rosa sono consentite fino alle 23.59 di lunedì 23 febbraio.

Tra le novità più commentate spicca la finestra «tattica» durante il Festival. Sarà infatti possibile intervenire sulla formazione anche venerdì 27 e sabato 28 febbraio, in orari prestabiliti, effettuando sostituzioni tra titolari e riserve.

Sul fronte dei punteggi, oltre ai tradizionali bonus e malus legati a gesti, outfit, frasi e dinamiche di palco, entrano in gioco omaggi speciali dedicati a Peppe Vessicchio. Tra i riferimenti più iconici compare il bonus legato alla frase «Dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio». Confermati anche i bonus a sorpresa, che verranno svelati sera per sera.

Nelle prossime settimane il FantaSanremo continuerà ad aggiornare quotazioni, regolamento operativo e comunicazioni ufficiali su sito e canali social, accompagnando gli utenti fino all’inizio del Festival di Sanremo (24-28 febbraio) e alle serate decisive per chi punta alla classifica finale.