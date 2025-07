Fasma

Il rapper romano si trasforma in attore: interpreta Fede, un ragazzo borderline alla scoperta di sé, nel film di Valentina Rosano.

Covermedia Covermedia

Sul palco è Fasma.

Sul set è Tiberio Fazioli. Il rapper romano fa il suo debutto come attore nel film «Manoho», diretto da Valentina Rosano (coautrice insieme a Maurilia Rosano). Un salto nel cinema che nasce da una passione coltivata da bambino: «A spingermi a fare questo passo è l'amore per il cinema...», racconta Fasma ai microfoni di Adnkronos. «Mi sono messo a studiare recitazione, in un periodo in cui la musica era ferma. Eccomi qui».

Interpretando Fede, Tiberio incarna un giovane «borderline», simbolo del silenzio generazionale che accompagna la scoperta di sé: «Mi rivedo in lui, pur essendo molto diversi. È stato uno sbalzo emotivo, ma mi ha messo davvero alla prova».

La regista definisce Manoho «una finestra sul mondo dei ragazzi», tra drammi familiari, integrazione e frammenti di vita vissuta.

Fazioli riflette anche sulla dualità artistica: «Nella musica sono me stesso al 100%; nel cinema devo diventare altro». Ma una certezza resta: «Non potrei mai abbandonare la musica. Se esisto, è grazie a lei».

Nel cast figurano nomi come Moustapha Fall, Martina La Manna, Giulia Bevilacqua e Salahudin Imrana Tidjani. «Manoho», prodotto da Happy Productions Srl, arriverà prossimamente nelle sale italiane grazie alla distribuzione IIF (Italian International Film).