Fast & Furious

La causa è stata intentata da uno stuntman che ha riportato lesioni permanenti e invalidanti.

I produttori di «Fast & Furious 9» sono stati multati per 1 milione di dollari (910mila euro circa) dopo che uno stuntman si è rotto il cranio durante una sequenza di combattimento.

L'incidente è avvenuto nel 2019 durante le riprese di «Fast & Furious 9» negli studi Warner Bros. di Leavesden, Hertfordshire, come riporta la BBC.

I procuratori dell'Health and Safety Executive (HSE) hanno spiegato venerdì in tribunale che durante una scena di combattimento su un balcone, la corda di sicurezza di Joe Watts si è staccata mentre eseguiva un'acrobazia diversa da quella provata più volte.

Inizialmente lo stuntman doveva essere lanciato sulla spalla destra dell'attore, ma all'ultimo minuto gli è stato comunicato che sarebbe stato lanciato sulla spalla sinistra dell'attore. La linea di sicurezza non era stata controllata tra una ripresa e l'altra.

Watts ha mancato i tappeti d'emergenza ed è caduto a testa in giù per otto metri sul terreno di cemento. Ha riportato danni cerebrali.

«Le ferite riportate dal signor Watts hanno cambiato la sua vita e avrebbe potuto facilmente morire... Nel lavoro degli stunt, non si tratta di prevenire una caduta, ma di ridurre al minimo il rischio di lesioni», ha spiegato l'ispettore dell'HSE Roxanne Barker.

L’accusa ha sostenuto che la FF9 Pictures, una sussidiaria della Universal Pictures, «non ha steso il tappeto di protezione necessario a mitigare le conseguenze di una caduta involontaria in seguito alle modifiche apportate al set e alla sequenza dello stunt».

Durante la sentenza presso la Luton Magistrates' Court, il giudice distrettuale Talwinder Buttar ha osservato che Watts è «fortunato ad essere vivo». Il giudice ha ordinato il pagamento della multa dopo che la FF9 Pictures ha ammesso le sue mancanze in materia di salute e sicurezza.

Watts aveva lavorato a diverse produzioni, tra cui «Game of Thrones», «Johnny English Strikes Again», «Star Wars: The Last Jedi» e «Kingsman: Il cerchio d’oro».

«Fast & Furious 9», noto anche come F9, è uscito nel 2021 e vedeva protagonisti, tra gli altri, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson e Chris «Ludacris» Bridges.

Covermedia