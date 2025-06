Fat Joe

Il rapper è stato citato in giudizio dal suo storico hypeman, che chiede un risarcimento di 20 milioni di dollari.

Fat Joe è stato citato in giudizio per sfruttamento e abuso dal suo storico collaboratore, Terrance «TA» Dixon, che ha presentato una causa federale a New York giovedì, chiedendo un risarcimento di 20 milioni di dollari (circa 14,8 milioni di euro).

Nel suo reclamo, Dixon accusa Fat Joe, il cui vero nome è Joseph Antonio Cartagena, di sfruttamento del lavoro coercitivo, frode finanziaria, manipolazione sessuale, intimidazione violenta e coercizione psicologica.

Dixon sostiene di aver contribuito in modo significativo al successo creativo del rapper – inclusi lavori come paroliere e cantante di supporto in brani come «Congratulations» e «Ice Cream» – ma afferma che i suoi sforzi furono sistematicamente cancellati mentre il rapper e i suoi associati guadagnavano fama e fortuna.

Dixon chiede fino a 20 milioni di dollari (circa 14,8 milioni di euro) di danni. La causa espone accuse inquietanti, tra cui molestie sessuali e coercizione, alcune delle quali coinvolgono minorenni.

Dixon afferma che, durante i suoi 16 anni di collaborazione con Fat Joe, è stato ripetutamente sottoposto a condizioni disumanizzanti e minacciose, tra cui l'essere costretto a compiere atti sessuali sotto sorveglianza e con la paura di essere abbandonato all'estero.

Dinamica di potere tossica e abusiva

La denuncia dipinge un quadro di una dinamica di potere tossica e abusiva, con Dixon che afferma di essere stato costretto a compiere oltre 4.000 atti sessuali per mantenere il suo posto di lavoro. Inoltre, Dixon sostiene che Fat Joe e i suoi associati abbiano usato minacce di morte velate e tattiche intimidatorie per farlo tacere.

Fat Joe è difeso dall'avvocato penalista di celebrità Joe Tacopina, noto per aver difeso A$AP Rocky, Donald Trump e Michael Jackson.