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Il talk «Il Club – Canzoni sotto la pelle» arriva dall'8 maggio sulla piattaforma Rai con artisti e under 25 a confronto.

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Federica Gentile lancia «Il Club» su RaiPlay trasformando le canzoni in confronto generazionale.

Il nuovo format «Il Club – Canzoni sotto la pelle» si presenta come un esperimento editoriale centrato sulla musica intesa non come intrattenimento, ma come chiave di lettura emotiva.

Ideato e condotto da Federica Gentile insieme a Niccolò Agliardi, il programma mette in relazione artisti affermati e giovani tra i 18 e i 25 anni, costruendo ogni episodio attorno a temi universali come identità, relazioni e crescita personale.

Il risultato è un dialogo diretto, lontano dalla promozione tradizionale, dove i brani diventano strumenti di racconto.

«I ragazzi si mettono davvero in gioco»

Il meccanismo narrativo si sviluppa attraverso ascolti condivisi e conversazioni intime: le canzoni attivano memorie, esperienze e fragilità, aprendo uno spazio di confronto autentico.

Tra gli ospiti coinvolti figurano Levante e Gaia, Michele Bravi e Aiello, Niccolò Fabi ed Ensi, fino a Marco Masini e Anastasio, in un intreccio che attraversa generazioni e linguaggi musicali.

«Durante l'adolescenza può capitare che una canzone dia le risposte», ha spiegato la conduttrice all'ANSA, chiarendo il senso del progetto.

A rafforzare il concept interviene anche Agliardi: «Gli artisti e i ragazzi qui si mettono davvero in gioco».

Il debutto su RaiPlay rientra nella strategia della Rai di ampliare l'offerta originale destinata al pubblico under 30, puntando su contenuti capaci di intercettare nuove sensibilità.

Le prime cinque puntate saranno disponibili dall'8 maggio, mentre un secondo blocco di episodi è previsto nelle settimane successive, completando la stagione.