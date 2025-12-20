Federica Pellegrini.

L'ex campionessa di nuoto e il marito Matteo Giunta saranno presto genitori bis.

Covermedia Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Federica Pellegrini diventerà mamma per la seconda volta.

La 37enne lo ha rivelato sui social.

Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati nell'agosto 2022 a Venezia dopo una relazione di tre anni. Mostra di più

Federica Pellegrini e Matteo Giunta diventeranno presto genitori per la seconda volta.

Sui social, l'ex campionessa di nuoto, 37, ha rivelato di essere in attesa di un'altra bambina con il marito, 43. «Piovono Polpette – ha scritto ironicamente la Pellegrini -. Inaspettata, come le sorprese più belle... Ti aspettiamo piccolina...».

Nella foto postata su Instagram l'ex nuotatrice mostra il pancione su cui sono poggiate teneramente le mani di Matteo.

Matrimonio nel 2022

Federica e Matteo si sono sposati nell'agosto 2022 a Venezia dopo una relazione di tre anni. Nel gennaio 2024, i due sportivi hanno accolto con gioia l'arrivo della loro primogenita, Matilde.

«La genitorialità è un percorso molto potente – ha rivelato in una recente intervista a Il Corriere della Sera -. Dall'inizio fino ad adesso, che Matilde ha quasi due anni, mi hanno detto: sarà sempre più complicato. Però è stato bello, molto. Non sempre facile, anche tra di noi».