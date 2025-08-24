Federica Pellegrini

Il dietrofront della «Divina» non ha nulla a che vedere con l'ex compagno: «avrebbe firmato lo stesso».

Federica Pellegrini sembrava pronta a tornare in grande stile nello show di Rai 1, «Ballando con le Stelle», ma poi un intervento della produzione ha sconvolto i piani.

L'ex nuotatrice, al contrario di quanto circolato, non ha rifiutato la co-conduzione per motivi personali legati a Filippo Magnini: tutte le fonti confermano che «avrebbe firmato lo stesso» anche in presenza del suo ex compagno.

Ecco la vera ragione

Secondo Dagospia, la notizia era stata diffusa come rifiuto legato alla presenza di Magnini nello show.

Ma Gabriele Parpiglia, tramite la sua newsletter, ha smentito categoricamente: «Federica era davvero entusiasta all'idea di affiancare Paolo Belli nella Sala delle Stelle. La firma del contratto stava arrivando, finché un improvviso stop dalla produzione ha fatto naufragare tutto lasciando amareggiata la campionessa».

È evidente che la causa non era il gossip amoroso, bensì una scelta interna della redazione che ha preferito puntare su un altro volto.

In sintesi: la Pellegrini non ha rinunciato per Magnini, ma ha subito un dietrofront che nulla ha a che vedere con la sua vita privata.