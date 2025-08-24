  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Colpa di Magnini? Ecco la vera ragione dell'esclusione di Federica Pellegrini da «Ballando con le Stelle»

Covermedia

24.8.2025 - 13:00

Federica Pellegrini
Federica Pellegrini

Il dietrofront della «Divina» non ha nulla a che vedere con l'ex compagno: «avrebbe firmato lo stesso».

Covermedia

24.08.2025, 13:00

24.08.2025, 13:20

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Federica Pellegrini non ha rifiutato la co-conduzione per motivi personali legati a Filippo Magnini.
  • Tutte le fonti confermano che «avrebbe firmato lo stesso» anche in presenza del suo ex compagno.
  • La scelta sarebbe arrivata dalla produzione.
Mostra di più

Federica Pellegrini sembrava pronta a tornare in grande stile nello show di Rai 1, «Ballando con le Stelle», ma poi un intervento della produzione ha sconvolto i piani.

L'ex nuotatrice, al contrario di quanto circolato, non ha rifiutato la co-conduzione per motivi personali legati a Filippo Magnini: tutte le fonti confermano che «avrebbe firmato lo stesso» anche in presenza del suo ex compagno.

Ecco la vera ragione

Secondo Dagospia, la notizia era stata diffusa come rifiuto legato alla presenza di Magnini nello show.

Ma Gabriele Parpiglia, tramite la sua newsletter, ha smentito categoricamente: «Federica era davvero entusiasta all'idea di affiancare Paolo Belli nella Sala delle Stelle. La firma del contratto stava arrivando, finché un improvviso stop dalla produzione ha fatto naufragare tutto lasciando amareggiata la campionessa».

È evidente che la causa non era il gossip amoroso, bensì una scelta interna della redazione che ha preferito puntare su un altro volto.

In sintesi: la Pellegrini non ha rinunciato per Magnini, ma ha subito un dietrofront che nulla ha a che vedere con la sua vita privata.

«Verissimo». Federica Pellegrini rompe il silenzio: «La bulimia è alle spalle, grazie all'aiuto professionale»

«Verissimo»Federica Pellegrini rompe il silenzio: «La bulimia è alle spalle, grazie all'aiuto professionale»

I più letti

Ecco chi condurrà «Domenica In» insieme a Mara Venier
Marius Borg Høiby si esprime per la prima volta sulle accuse di stupro
Turisti prendono d'assalto un albergo in Spagna... per la migliore sdraio
Millie Bobby Brown è diventata mamma: ha adottato una bimba con il marito Jake
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»

Altre notizie

Ecco quali. Un'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti

Ecco qualiUn'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti

Rom-com. Blake Lively torna con «The Survival List»

Rom-comBlake Lively torna con «The Survival List»

American Horror Story. Sarah Paulson pronta a far rivivere la Suprema?

American Horror StorySarah Paulson pronta a far rivivere la Suprema?