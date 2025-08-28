  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Sembra ieri» Federica Pellegrini festeggia tre anni di matrimonio con Matteo Giunta: «Come nelle favole»

Covermedia

28.8.2025 - 13:00

Federica Pellegrini con Matteo Giunta
Federica Pellegrini con Matteo Giunta

La Divina celebra l'anniversario con dolci parole e foto su Instagram: «Sembra ieri». Con loro anche la piccola Matilde.

Covermedia

28.08.2025, 13:00

28.08.2025, 13:07

«Verissimo». Federica Pellegrini rompe il silenzio: «La bulimia è alle spalle, grazie all'aiuto professionale»

«Verissimo»Federica Pellegrini rompe il silenzio: «La bulimia è alle spalle, grazie all'aiuto professionale»

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno celebrato tre anni di matrimonio, un traguardo che la campionessa olimpica ha condiviso anche su Instagram con un breve video del giorno delle nozze e un romantico commento: «Tre anni... e sembra ieri. Dobbiamo finirla di fare cose».

Il marito, ed ex allenatore, ha risposto con una dedica altrettanto affettuosa: «Come nelle favole. Buon anniversario amore», accompagnando le sue parole con scatti in bianco e nero del matrimonio.

La coppia si è sposata il 27 agosto 2022 nella chiesa di San Zaccaria, a Venezia. Un evento elegante e riservato, proprio come la loro storia d'amore, nata in piscina e cresciuta nel tempo, lontano dai riflettori.

Colpa di Magnini?. Ecco la vera ragione dell'esclusione di Federica Pellegrini da «Ballando con le Stelle»

Colpa di Magnini?Ecco la vera ragione dell'esclusione di Federica Pellegrini da «Ballando con le Stelle»

Nel gennaio 2024 è nata la loro prima figlia, Matilde, che ha riempito di gioia la loro vita. I due condividono spesso momenti di vita quotidiana con i fan, sempre con ironia e semplicità.

Federica e Matteo si confermano una delle coppie più solide e amate dello sport italiano, capaci di mantenere un equilibrio tra vita privata e notorietà. Un amore che continua, giorno dopo giorno, «come nelle favole».

Bufera in casa Italia. Jannik Sinner vince a Wimbledon e Federica Pellegrini viene inondata di critiche, ecco perché

Bufera in casa ItaliaJannik Sinner vince a Wimbledon e Federica Pellegrini viene inondata di critiche, ecco perché

I più letti

Autostrada A13 in parte chiusa tra San Bernardino e Pian San Giacomo per una frana
La principessa Charlène sostiene l'insegnamento del nuoto ai bambini... per una triste ragione
Carlo Ancelotti dirama la lista dei convocati per la Seleção e fa infuriare... il Barcellona
Denuncia molestie verbali durante la TAC, ma riceve reazioni violente sui social
Il mondo dello sci piange la morte della 25enne Chiara Arduino

Altre notizie

Spettacolo. Belen Rodriguez: «Simona Ventura mi ha cambiato la vita»

SpettacoloBelen Rodriguez: «Simona Ventura mi ha cambiato la vita»

Simboli degli anni '90. Svelati i cimeli contenuti nella capsula del tempo murata da Lady D

Simboli degli anni '90Svelati i cimeli contenuti nella capsula del tempo murata da Lady D

«Ha dovuto prendersi una pausa». Colpo di scena: George Clooney non sarà a Venezia, fermato da un malore

«Ha dovuto prendersi una pausa»Colpo di scena: George Clooney non sarà a Venezia, fermato da un malore

Nel maggio 2018. Svelato un piatto curioso servito alle nozze di Meghan e Harry: «Creata una ricetta apposita»

Nel maggio 2018Svelato un piatto curioso servito alle nozze di Meghan e Harry: «Creata una ricetta apposita»