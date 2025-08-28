Federica Pellegrini con Matteo Giunta

La Divina celebra l'anniversario con dolci parole e foto su Instagram: «Sembra ieri». Con loro anche la piccola Matilde.

Covermedia Covermedia

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno celebrato tre anni di matrimonio, un traguardo che la campionessa olimpica ha condiviso anche su Instagram con un breve video del giorno delle nozze e un romantico commento: «Tre anni... e sembra ieri. Dobbiamo finirla di fare cose».

Il marito, ed ex allenatore, ha risposto con una dedica altrettanto affettuosa: «Come nelle favole. Buon anniversario amore», accompagnando le sue parole con scatti in bianco e nero del matrimonio.

La coppia si è sposata il 27 agosto 2022 nella chiesa di San Zaccaria, a Venezia. Un evento elegante e riservato, proprio come la loro storia d'amore, nata in piscina e cresciuta nel tempo, lontano dai riflettori.

Nel gennaio 2024 è nata la loro prima figlia, Matilde, che ha riempito di gioia la loro vita. I due condividono spesso momenti di vita quotidiana con i fan, sempre con ironia e semplicità.

Federica e Matteo si confermano una delle coppie più solide e amate dello sport italiano, capaci di mantenere un equilibrio tra vita privata e notorietà. Un amore che continua, giorno dopo giorno, «come nelle favole».