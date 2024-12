Federica Pellegrini si confessa: «Magnini mi tradiva. Ho anche baciato una donna»

Federica Pellegrini

Le confidenze della Divina dopo l'esperienza a Ballando con le Stelle.

Dopo l'esperienza a Ballando con le stelle, Federica Pellegrini ha parlato del suo percorso nel dancing show di Milly Carlucci e dell'esclusione di Angelo Madonia, il suo partner di ballo.

«Avrebbe dovuto ballare dall'inizio con la sua fidanzata Sonia Bruganelli. Poi è stata la produzione che ha scelto di allontanarlo, io ho risposto 'fate voi'», ha detto al Corriere della Sera.

Dal 2019 è legata sentimentalmente al suo allenatore Matteo Giunta, con il quale si è sposata nel 2022. Nella vita, però, ha avuto anche esperienze diverse: «Ho baciato una donna, ma non provavo attrazione. Era una serata alcolica», ha ammesso.

Del secondo posto ottenuto a Ballando con le Stelle l'ex nuotatrice si è detta soddisfatta ma non ha nascosto un pizzico di amarezza nei confronti del caso Madonia, in polemica costante con Selvaggia Lucarelli e concentrato nel difendere la sua fidanzata Sonia Bruganelli: «Quello che avete visto è stato solo l'apice: mi sono sentita un po' messa in mezzo.

Credo che Madonia avrebbe dovuto ballare sin da subito con la sua fidanzata. Poi è stata la produzione che ha scelto di allontanarlo, io ho risposto «fate voi». Vi ho detto che sono un soldato».

La Pellegrini ha ricordato la love story con l'ex nuotatore Filippo Magnini, durata dal 2011 al 2017. I due stavano per fare il grande passo, ma la nuotatrice non è mai stata sicura che l'avrebbe sposato: «Posso dire che se fossimo andati avanti ci saremmo fatti molto male. Quindi forse è andata bene così».

Quelli col collega sono stati «sei anni importanti, belli e molto difficili. Lui ha fatto tanto male a me all'inizio, io l'ho fatto a lui alla fine, perché non ero sicura».

Magnini la tradiva: «L'ho scoperto due volte. La prima ha lasciato il vecchio cellulare a casa e ho letto i messaggi. La seconda gli ho mandato un paparazzo. Con l'incarico di tenerlo d'occhio a Pesaro, sotto casa sua. Avevo dei sospetti, e avevo ragione: si vedeva ancora con la sua ex ragazza. Ma ho perdonato: finché sono innamorata tendo a farmi andare bene tutto. Quando mi stufo, però, è finita».