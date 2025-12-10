L'ex nuotatrice professionista Federica Pellegrini (foto d'archivio). IMAGO/ZUMA Press

Federica Pellegrini, ospite a «Verissimo», ha commentato con leggerezza le dichiarazioni dell'ex Filippo Magnini sulla loro relazione durata sei anni: «Mi sono solo fatta una risata».

Hai fretta? blue News riassume per te Federica Pellegrini ha risposto con ironia alle dichiarazione che l'ex Filippo Magnini ha fatto di recente ospite a «Belve».

L'ex nuotatore, come lei, ha affermato che della storia la campionessa olimpionica «non gli ha lasciato un bel ricordo».

Ospite a «Verissimo», Pellegrini ha ribattuto dicendo che per stare con una persona sei anni per lei è stata una storia importante. Mostra di più

Federica Pellegrini, durante la sua partecipazione a «Verissimo», ha affrontato con un sorriso le recenti affermazioni di Filippo Magnini riguardo alla loro relazione passata.

Come scrive, tra gli altri, «Adnkronos», i due, entrambi ex nuotatori, hanno condiviso una storia d'amore durata sei anni, caratterizzata da alti e bassi.

Magnini, in una recente intervista a «Belve», ha descritto la loro relazione come travagliata e ha espresso un'opinione negativa sul suo esito: «Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo», ha affermato.

«Per me è stata una storia importante»

Pellegrini ha risposto con serenità ospite di Silvia Toffanin: «Se decido di stare sei anni con una persona, nonostante tutto quello che capita in mezzo, per me è importante».

E ha aggiunto che le parole dell'ex non l'hanno ferita, ma l'hanno fatta sorridere e che, se ha espresso quei pensieri, evidentemente li ritiene veri.

«Perché dovrebbe mentire? Ma non mi sono fatta domande, mi sono solo fatta una risata», ha detto, sottolineando che le persone a lei vicine conoscono la verità della loro storia e che ora entrambi hanno le loro vite e famiglie separate.

Inoltre, Pellegrini ha riflettuto su come il gossip abbia avuto un impatto sulla sua carriera, aiutandola a emergere oltre il suo sport: «Per un'atleta che pratica uno sport nei primi anni considerato minore, il gossip aiuta a farsi notare, a uscire dalla vasca e raccontare un aspetto dietro le quinte che non è solo allenamenti e competizione».