Federica Sciarelli

La conduttrice di Rai 3 riflette sul suo ruolo e sul futuro, tra empatia, casi irrisolti e una carriera che continua a ispirare.

Covermedia Covermedia

Federica Sciarelli non ha dubbi: «Chi l'ha visto? Bello prendere lo stipendio per aiutare gli altri». Una dichiarazione che sintetizza vent'anni di conduzione, fatta di vicinanza e ascolto.

Dal 2004 al timone della trasmissione, la giornalista ha trasformato il programma in una comunità che abbraccia famiglie di persone scomparse e un pubblico fedele. Anche se il compenso non è mai stato reso pubblico, le stime parlano di circa 240 mila euro annui, in linea con i massimali previsti per i giornalisti Rai.

Il suo approccio resta unico: «Sono un contenitore del dolore», ha dichiarato in più interviste, sottolineando come il peso delle storie raccolte non l'abbia mai resa indifferente. La 67enne ha più volte accennato all'idea della pensione, ipotizzata per l'autunno 2025, ma il legame con la trasmissione resta forte e la scelta non appare definitiva.

Fuori dallo studio, la sua ricetta è sorprendente: «Chiudo tutto e vado sui pattini». Un'immagine che racconta la leggerezza con cui sa bilanciare l'intensità del lavoro.

In un'epoca in cui molti cavalcano l'onda del true crime, Federica si distingue per sobrietà e determinazione. E il suo pubblico continua a riconoscerla come la voce credibile e appassionata di uno dei programmi più longevi della televisione italiana.