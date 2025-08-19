  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Resta lei al comando? Federica Sciarelli su Chi l'ha visto?: «Bello prendere lo stipendio per aiutare gli altri»

Covermedia

19.8.2025 - 11:00

Federica Sciarelli
Federica Sciarelli

La conduttrice di Rai 3 riflette sul suo ruolo e sul futuro, tra empatia, casi irrisolti e una carriera che continua a ispirare.

Covermedia

19.08.2025, 11:00

19.08.2025, 11:12

Federica Sciarelli non ha dubbi: «Chi l'ha visto? Bello prendere lo stipendio per aiutare gli altri». Una dichiarazione che sintetizza vent'anni di conduzione, fatta di vicinanza e ascolto.

Dal 2004 al timone della trasmissione, la giornalista ha trasformato il programma in una comunità che abbraccia famiglie di persone scomparse e un pubblico fedele. Anche se il compenso non è mai stato reso pubblico, le stime parlano di circa 240 mila euro annui, in linea con i massimali previsti per i giornalisti Rai.

Il suo approccio resta unico: «Sono un contenitore del dolore», ha dichiarato in più interviste, sottolineando come il peso delle storie raccolte non l'abbia mai resa indifferente. La 67enne  ha più volte accennato all'idea della pensione, ipotizzata per l'autunno 2025, ma il legame con la trasmissione resta forte e la scelta non appare definitiva.

Fuori dallo studio, la sua ricetta è sorprendente: «Chiudo tutto e vado sui pattini». Un'immagine che racconta la leggerezza con cui sa bilanciare l'intensità del lavoro.

In un'epoca in cui molti cavalcano l'onda del true crime, Federica si distingue per sobrietà e determinazione. E il suo pubblico continua a riconoscerla come la voce credibile e appassionata di uno dei programmi più longevi della televisione italiana.

I più letti

William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
10 anni fa Roger Federer diede vita al colpo del secolo, con alcune polemiche
Stefano De Martino è alle spalle: Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore
A 75 anni la principessa Anna è l'anti-trendsetter per eccellenza
Ecco cosa c'è da sapere dopo i colloqui di pace con Trump alla Casa Bianca

Le ultime su «Chi l'ha visto?»

TV. Federica Sciarelli pronta al passaggio di testimone per «Chi l'ha Visto»

TVFederica Sciarelli pronta al passaggio di testimone per «Chi l'ha Visto»

Su RAI 3. «Chi l'ha visto?»: Federica Sciarelli tra misteri, rivelazioni e nuove sfide

Su RAI 3«Chi l'ha visto?»: Federica Sciarelli tra misteri, rivelazioni e nuove sfide

«Chi l'ha visto». Federica Sciarelli: «Mi sono stati con il fiato sul collo per farmi rimanere»

«Chi l'ha visto»Federica Sciarelli: «Mi sono stati con il fiato sul collo per farmi rimanere»

Altre notizie

Chiuso il capitolo giudiziario. Morte di Matthew Perry, «la regina della ketamina» si dichiara colpevole

Chiuso il capitolo giudiziarioMorte di Matthew Perry, «la regina della ketamina» si dichiara colpevole

Come mai?. Cancellato all'ultimo minuto dalla BBC «Ozzy Osbourne: Coming Home»

Come mai?Cancellato all'ultimo minuto dalla BBC «Ozzy Osbourne: Coming Home»

Senza la compagna?. L'attore Carlos Leal torna in Svizzera da Los Angeles, ecco perché

Senza la compagna?L'attore Carlos Leal torna in Svizzera da Los Angeles, ecco perché