Federica Sciarelli

Covermedia Covermedia

Federica Sciarelli ha già in mente la sua erede per «Chi l'ha Visto».

Lo ha anticipato nel corso di una recente intervista rilasciata a «Vanity Fair»: «Dopo di me "Chi l'ha visto?" lo prenderà in mano qualcuna delle mie bravissime inviate e, in quel caso, non solo lo vedrò ma cercherò di rendermi utile dando tutti i consigli del caso».

Le parole della giornalista, confermano dunque la sua presenza anche nella prossima stagione: «Il prossimo anno sono già confermata, poi vedremo...».

Riflettendo sull'eventualità di passare il testimone, la 66enne ha poi ammesso che sarà «difficile lasciarlo andare», pur riconoscendone l'importanza: «Sarà difficile lasciarlo andare, ma è giusto che sia così...Mi troverò qualcos'altro da fare. Magari diventerò campionessa di rollerblade».

Per la Sciarelli «Chi l'ha visto?» è «un fortino», un programma nato quasi per caso che invece si è trasformato in fulcro di inchieste e appelli concreti: «Quando ho capito che potevo aiutare un sacco di persone mi ci sono dedicata anima e corpo... Anche quando non va in onda, mi dedico al programma tutti i giorni...».