Federico Zampaglione

Il frontman dei Tiromancino torna dietro la macchina da presa con un incubo nel mondo della musica.

Covermedia Covermedia

Federico Zampaglione torna all'horror. Con «The Nameless Ballad», il cantautore e regista firma quello che definisce «il mio film più personale e provocatorio».

Attualmente in tour con i Tiromancino – per i 25 anni de «La descrizione di un attimo» – Zampaglione ha annunciato che le riprese inizieranno nell'autunno 2025, per un'opera ambientata nel mondo della musica: «Un universo che conosco profondamente, in tutte le sue forme e deformazioni», riporta La Repubblica.

La sceneggiatura, scritta insieme a Barbara Baraldi, promette un viaggio oscuro tra suoni e ossessioni. «La musica può essere una benedizione o una maledizione – afferma Zampaglione – questo film sarà un viaggio notturno tra verità taciute, passioni tossiche e orrori reali e metaforici».

Prodotto da Somic Film, il progetto punta a portare il cinema horror italiano verso un pubblico internazionale. La collaborazione con Baraldi, nota per Dylan Dog, garantisce atmosfere cupe e tensione narrativa.

A pochi giorni dalle sue dichiarazioni sui «finti sold out» nei concerti, «The Nameless Ballad» si annuncia come un horror che scava nelle pieghe oscure dell'industria musicale. Per Zampaglione, è il momento di alzare il volume – e il livello di paura.