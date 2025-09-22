  1. Clienti privati
Doppio concerto a Milano Fedez infiamma il Forum di Assago: «Non era scontato fossi qui, è bello tornare a casa»

Covermedia

22.9.2025 - 16:30

Fedez
Fedez

Il doppio concerto di Milano segna un ritorno carico di emozioni: scuse, ospiti e nuove tappe in arrivo.

Covermedia

22.09.2025, 16:30

22.09.2025, 16:57

Fedez ha infiammato il Forum d'Assago il 19 e 20 settembre con due serate sold-out che hanno sancito il suo ritorno a casa. «Non era scontato fossi qui, è bello tornare a casa», ha detto aprendo il primo show, accolto da un pubblico caloroso che ha riempito ogni settore dell'arena.

Il rapper milanese ha alternato momenti di spettacolo e riflessione. Sul palco ha chiesto scusa a Jannik Sinner: «Colpa mia, non mi sono fatto capire», chiarendo una strofa del suo ultimo brano.

Non sono mancate emozioni private: parlando di Chiara Ferragni, ha sottolineato «Non rinnego il nostro legame», pur aggiungendo che «certi nodi non si sciolgono».

La scaletta ha ripercorso dieci anni di carriera, tra hit storiche e brani recenti, arricchita da ospiti come Francesca Michielin, Emis Killa e Marco Masini. Un mix di energia e intimità che ha esaltato il pubblico, sostenuto da un allestimento scenico imponente tra luci, effetti ed emozioni.

Il tour prosegue con il 25 settembre a San Vito Lo Capo e il 4 ottobre all'Arena di Verona.

