Svolta radicale Fedez annuncia il ritiro dai social media: «Parlerò solo tramite la musica»

9.10.2025 - 17:53

Il rapper italiano Fedez (foto d'archivio).
Il rapper italiano Fedez (foto d'archivio).
IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Fedez ha deciso di limitare l'uso dei social media: «Come vedete ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast)», ha annunciato il rapper sul suo canale Instagram «Gruppettino Segretino».

Alessia Moneghini

09.10.2025, 17:53

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Fedez ha annunciato che limiterà l'uso dei social media.
  • Il rapper ha detto che si esprimerà «solo tramite la musica e le sue produzioni creative (podcast)».
  • Già negli ultimi mesi il cantante è apparso sporadicamente su Instagram, condividendo alcuni estratti del suo podcast Pulp e alcune foto con la nuova compagna, Giulia Honegger. 
Mostra di più

Fedez ha annunciato una svolta significativa nel suo utilizzo dei social media.

Come riporta, tra gli altri, «Sky TG24», il rapper ha dichiarato che d'ora in poi utilizzerà i suoi profili solo per promuovere le sue nuove uscite musicali e i progetti creativi, come il podcast «Pulp» che conduce insieme a Mr. Marra.

Questa decisione rappresenta un cambiamento radicale rispetto al passato, dato che l'ex marito di Chiara Ferragni era noto per condividere ampiamente dettagli della sua vita privata online.

In un messaggio condiviso nel gruppo Instagram «Gruppettino Segretino», Fedez ha spiegato che: «Come vedete ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast). Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. Semplicemente perché è così che riesco ad esprimermi meglio. Un abbraccio a tutti voi».

Il messaggio di Fedez ai suoi fan.
Il messaggio di Fedez ai suoi fan.
Instagram / Canale Gruppettino Segretino

In realtà già negli ultimi mesi Fedez è apparso raramente nelle storie di Instagram, dove ha condiviso estratti del podcast «Pulp» e alcune foto con la sua nuova compagna, Giulia Honegger, un'imprenditrice milanese.

Oltre a ciò, giova ricordare che dopo la separazione da Chiara Ferragni, i suoi profili hanno subito un drastico cambiamento: la coppia era solita condividere quotidianamente gli scatti di vita con i figli Leone e Vittoria.

Con il divorzio i due si sono accordati per chiedere il permesso reciproco per la pubblicazione di foto e video che ritraggono i bambini. Con il risultato che i piccoli non compaiono praticamente più sui social.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

