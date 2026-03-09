Fedez e Marco Masini a Sanremo. Imago

Dopo il ritorno al centro dell'attenzione con la canzone «Male necessario» presentata a Sanremo insieme a Marco Masini, Fedez torna a far parlare anche della sua vita privata: secondo alcune indiscrezioni, la compagna Giulia Honegger potrebbe essere incinta, ma non ci sono conferme ufficiali.

Dopo il ritorno sotto i riflettori grazie alla nuova canzone, intitolata «Male necessario», presentata al Festival di Sanremo insieme a Marco Masini, Fedez torna a far parlare di sé anche per la sua vita privata.

Da settimane infatti circola un'indiscrezione: la sua compagna Giulia Honegger sarebbe incinta. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma il gossip continua a muoversi.

A riaccendere le voci nelle ultime ore è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso su Instagram il messaggio ricevuto da una follower. Nel testo si sostiene che la coppia avrebbe già scoperto il sesso del bambino.

«Non so se l'avevi già detto o qualcuno ha già spoilerato, Fedez è incinto di una femmina. Hanno fatto il gender reveal», si legge nel messaggio pubblicato dalla stessa Marzano.

Per ora, tuttavia, si tratta solo di indiscrezioni non confermate.

Le voci circolate nei giorni scorsi

La possibile gravidanza era stata menzionata anche nei giorni precedenti dal giornalista Roberto Alessi, direttore di «Novella 2000», che riferisce che la coppia sarebbe in attesa di un figlio.

In quell'occasione Alessi aveva però parlato della possibilità che si trattasse di un maschio, una versione diversa rispetto alle ultime voci circolate online.

Al momento Fedez e Giulia non hanno commentato pubblicamente le indiscrezioni. Durante il Festival di Sanremo, dove alcuni si aspettavano un eventuale annuncio, il rapper non ha fatto alcun riferimento alla questione.

Di conseguenza la situazione resta incerta: nessuna conferma ufficiale, ma neppure una smentita.

Chi è Giulia Honegger

Sulla compagna del rapper si conoscono poche informazioni. Honegger viene descritta come una persona molto riservata e le notizie sul suo conto sono limitate.

Alcune testate sostengono che sia nata a Milano nel 2002, anche se il dato non trova conferme ufficiali. In diversi articoli viene inoltre indicata come una giovane stilista.