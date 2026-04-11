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Spettacolo Fedez di nuovo papà: la compagna Giulia Honegger è in dolce attesa

Covermedia

11.4.2026 - 13:00

Fedez
Fedez

Il rapper conferma la lieta notizia con una storia su Instagram: sarà il terzo figlio dopo Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni.

Covermedia

11.04.2026, 13:00

Fedez sarà presto papà per la terza volta.

Dopo le voci e le indiscrezioni delle ultime settimane è stato lo stesso rapper a confermare la lieta notizia tramite i social. Su Instagram, il cantante ha pubblicato una storia che ritrae la compagna Giulia Honegger al mare e con il pancione in bella vista.

Sarà il terzo figlio per Fedez dopo Leone e Vittoria, i bambini nati dal matrimonio con l'ex Chiara Ferragni, da cui si è separato nel 2024.

A Pasqua da una spiaggia in Costa Smeralda, Fedez aveva postato uno scatto da cui si intravedevano le prime dolci rotondità di Giulia.

Le prime foto di Fedez e Giulia risalgono al luglio 2025, quando i due vennero pizzicati insieme a Porto Cervo. Ad agosto lo scatto del primo bacio. Da allora i due non si sono più separati: convivono e hanno adottato un cagnolino.

Giulia ha accompagnato Fedez durante la settimana del Festival di Sanremo, dove il rapper si è esibito in coppia con Marco Masini nel brano «Male necessario», classificandosi al quinto posto.

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