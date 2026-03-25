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Lei è incinta? Chiara Ferragni e Fedez insieme alla festa di Leone. Con loro, a sorpresa, anche Giulia Honegger

ai-scrape

25.3.2026 - 19:36

Fedez e Giulia Honegger
Fedez e Giulia Honegger
archivio IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Per il compleanno del primogenito gli ex coniugi hanno deciso di partecipare insieme al suo party. Tra gli invitati spiccava la presenza della nuova compagna del rapper, che secondo diverse fonti sarebbe incinta.

Sara Matasci

25.03.2026, 19:36

Hai fretta? blue News riassume per te

  • A sorpresa, Fedez e Chiara Ferragni hanno partecipato insieme al party per gli 8 anni del figlio Leone, che includeva diverse attività divertenti per i bambini.
  • Ma a catturare l'interesse è stato soprattutto un volto nuovo nelle foto di famiglia: quello di Giulia Honegger, nuova compagna del rapper.
  • Secondo diverse fonti, la 23enne è in attesa di un bambino, ma la notizia non è ancora stata confermata ufficialmente.
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Una festa di compleanno che diventa l'occasione per una reunion familiare... allargata.

A sorpresa, infatti, Fedez e Chiara Ferragni hanno partecipato insieme al party per gli 8 anni del figlio Leone, che includeva diverse attività divertenti per i bambini. Tra i momenti salienti ci sono state battaglie laser e tatuaggi temporanei a tema Labubu.

Ma a catturare l'interesse è stato soprattutto un volto nuovo nelle foto dell'evento.

Ad accompagnare il rapper alla festa del figlio c'era infatti la nuova compagna, Giulia Honegger. La sua partecipazione ha un peso particolare, secondo quanto sottolinea il settimanale «Diva e Donna», stando al quale la 23enne aspetterebbe un figlio da lui.

L'affetto di una madre

Al di là di questa indiscrezione che deve ancora trovare conferma, mamma Chiara ha voluto dedicare un pensiero speciale al figlio attraverso i social. La sua frase è stata diretta e piena di amore materno.

«8 anni fa mi hai reso mamma, ti amo verso l'infinito e oltre», ha scritto l'ex reginetta dei social per il primogenito.

Due feste, due dinamiche diverse

La situazione è stata molto diversa rispetto a quanto accaduto pochi giorni prima. Per i 5 anni della figlia Vittoria Lucia Ferragni, infatti, Fedez non aveva partecipato alla festa organizzata dall'ex compagna.

Il rapper aveva scelto di celebrare la bambina in un momento separato.

Questa volta invece i due ex coniugi hanno scelto di essere presenti insieme. La presenza di Giulia indica inoltre una nuova fase nella vita del cantante.

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