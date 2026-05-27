Dopo il primo bacio ufficiale condiviso su Instagram durante le vacanze in Sardegna la scorsa estate e l'annuncio della gravidanza ad aprile, la coppia sarebbe pronta a trasferirsi sotto lo stesso tetto.
A mostrarlo è stato lo stesso rapper nelle sue Stories Instagram, dove ha pubblicato alcuni scatti di un trasloco in corso.
Come ricorda «Fanpage», dopo la separazione da Chiara Ferragni Fedez aveva lasciato l'attico di CityLife nell'aprile 2024 per trasferirsi in un appartamento di circa 400 metri quadrati nei pressi del Castello Sforzesco, a Milano.
Ora però la sua vita da single sembra definitivamente archiviata.
La nuova casa tra scatoloni e flipper
Negli scatti social pubblicati dal cantante si intravede il nuovo appartamento condiviso con Giulia Honegger: parquet chiaro, pareti bianche, scatoloni ancora da sistemare e alcuni dettagli curiosi, come una storica insegna Burghy appesa al muro e un flipper piazzato nella stanza principale.
In una delle immagini compare anche la stilista, seduta sul pavimento in tenuta sportiva mentre segue il trasloco.
Secondo quanto riportato da «Today», la nuova casa accoglierà presto anche il loro primo figlio, oltre ai due cani della coppia, Silvio e Maurizio.
La dedica social
Il momento sembra particolarmente sereno per Fedez, che nelle ultime settimane ha dedicato più volte messaggi affettuosi alla compagna sui social.
In un post pubblicato il 27 aprile, il rapper aveva condiviso alcune immagini insieme a Giulia - tra selfie, abbracci e momenti quotidiani - accompagnandole con una dedica speciale.
«Male necessario è disco d'oro e voglio dedicarlo a una persona speciale che ha riportato luce e serenità nella mia vita», ha scritto il cantante, aggiungendo poi con ironia: «Grazie Maurizio», riferendosi al loro chihuahua.