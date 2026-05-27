Fedez e Giulia Honegger traslocano (immagine d'archivio). IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Fedez e Giulia Honegger accelerano: dopo la gravidanza annunciata ad aprile, la coppia si mostra ora alle prese con il trasloco nella nuova casa di Milano.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Fedez ha mostrato su Instagram alcuni scatti del trasloco con Giulia Honegger.

Dopo la separazione da Chiara Ferragni, il rapper lascia definitivamente la sua fase da single.

La coppia aspetta un figlio e si prepara alla convivenza insieme ai loro due cani. Mostra di più

Fedez e Giulia Honegger fanno sul serio.

Dopo il primo bacio ufficiale condiviso su Instagram durante le vacanze in Sardegna la scorsa estate e l'annuncio della gravidanza ad aprile, la coppia sarebbe pronta a trasferirsi sotto lo stesso tetto.

A mostrarlo è stato lo stesso rapper nelle sue Stories Instagram, dove ha pubblicato alcuni scatti di un trasloco in corso.

Come ricorda «Fanpage», dopo la separazione da Chiara Ferragni Fedez aveva lasciato l'attico di CityLife nell'aprile 2024 per trasferirsi in un appartamento di circa 400 metri quadrati nei pressi del Castello Sforzesco, a Milano.

Ora però la sua vita da single sembra definitivamente archiviata.

La nuova casa tra scatoloni e flipper

Negli scatti social pubblicati dal cantante si intravede il nuovo appartamento condiviso con Giulia Honegger: parquet chiaro, pareti bianche, scatoloni ancora da sistemare e alcuni dettagli curiosi, come una storica insegna Burghy appesa al muro e un flipper piazzato nella stanza principale.

In una delle immagini compare anche la stilista, seduta sul pavimento in tenuta sportiva mentre segue il trasloco.

Secondo quanto riportato da «Today», la nuova casa accoglierà presto anche il loro primo figlio, oltre ai due cani della coppia, Silvio e Maurizio.

La dedica social

Il momento sembra particolarmente sereno per Fedez, che nelle ultime settimane ha dedicato più volte messaggi affettuosi alla compagna sui social.

In un post pubblicato il 27 aprile, il rapper aveva condiviso alcune immagini insieme a Giulia - tra selfie, abbracci e momenti quotidiani - accompagnandole con una dedica speciale.

«Male necessario è disco d'oro e voglio dedicarlo a una persona speciale che ha riportato luce e serenità nella mia vita», ha scritto il cantante, aggiungendo poi con ironia: «Grazie Maurizio», riferendosi al loro chihuahua.