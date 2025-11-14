  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Davanti alla loro sede Fedez e Marra denunciano: «Due finti poliziotti sono venuti a cercarci. Volevano intimidirci?»

Covermedia

14.11.2025 - 13:00

Fedez ha affermato di aver denunciato l'accaduto alle autorità.
Fedez ha affermato di aver denunciato l'accaduto alle autorità.

Il rapper segnala un episodio sospetto davanti alla sede del progetto e presenta un esposto.

Covermedia

14.11.2025, 13:00

14.11.2025, 13:30

Due finti poliziotti hanno cercato di raccogliere informazioni su «Pulp Podcast». «Un episodio inquietante», ha denunciato Fedez

Secondo la ricostruzione fornita dal rapper e da Mr. Marra, i due uomini si sarebbero presentati alla portineria dell'edificio dove lavora il team, mostrando tesserini e ponendo domande precise su orari, presenze, attività e modalità di registrazione. Dopo aver ottenuto solo risposte generiche, si sarebbero allontanati senza tentare di accedere agli uffici. Le videocamere interne avrebbero ripreso l'intera scena.

Autorità al lavoro

La Questura di Milano ha smentito qualsiasi intervento della Polizia di Stato presso quella sede: «Non risulta alcuna attività dei nostri reparti». Una dichiarazione che rafforza i dubbi sull'identità dei due uomini e sulle reali intenzioni della visita.

Fedez ha precisato: «Abbiamo consegnato i filmati a chi di competenza. Non facciamo le vittime, ma vogliamo trasparenza». Anche Mr. Marra ha definito l'accaduto «dai contorni opachi», diverso da precedenti pressioni collegate al progetto.

Nonostante la tensione, il rapper conferma che la produzione di «Pulp Podcast» proseguirà senza variazioni: nuovi episodi già in lavorazione, calendario confermato e misure di sicurezza rafforzate negli spazi della società che gestisce il format.

I più letti

Gianni Rivera spiega perché l'Italia non è più una big e chi è l'unico in Serie A che lo fa ancora sognare
L'Euro crolla al minimo storico sul franco, ecco il tasso di cambio
Trovato un accordo sui dazi tra gli USA e la Svizzera
Un missile di soli 65 cm, prodotto su larga scala, potrebbe fermare i droni di Putin
Dakota e Elle Fanning diventano sorelle anche sullo schermo: «Siamo nervose ma entusiaste»

Su Fedez

Nel suo nuovo libro. Fedez sul matrimonio con Chiara Ferragni: «Ho frequentato figure insopportabili»

Nel suo nuovo libroFedez sul matrimonio con Chiara Ferragni: «Ho frequentato figure insopportabili»

Svolta radicale. Fedez annuncia il ritiro dai social media: «Parlerò solo tramite la musica»

Svolta radicaleFedez annuncia il ritiro dai social media: «Parlerò solo tramite la musica»

Acceso dibattito sui social. «Sinner purosangue italiano con l'accento di Hitler»: Fedez nella bufera per il nuovo brano

Acceso dibattito sui social«Sinner purosangue italiano con l'accento di Hitler»: Fedez nella bufera per il nuovo brano

Altre notizie

TV. La seria «Cuori» torna con una nuova stagione su Rai 1

TVLa seria «Cuori» torna con una nuova stagione su Rai 1

Dopo «A Star Is Born»:. Ecco tutti i dettagli del ricovero psichiatrico di Lady Gaga

Dopo «A Star Is Born»:Ecco tutti i dettagli del ricovero psichiatrico di Lady Gaga

«Black Panther». Chadwick Boseman riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame

«Black Panther»Chadwick Boseman riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame