Fedez ha affermato di aver denunciato l'accaduto alle autorità.

Il rapper segnala un episodio sospetto davanti alla sede del progetto e presenta un esposto.

Covermedia Covermedia

Due finti poliziotti hanno cercato di raccogliere informazioni su «Pulp Podcast». «Un episodio inquietante», ha denunciato Fedez.

Secondo la ricostruzione fornita dal rapper e da Mr. Marra, i due uomini si sarebbero presentati alla portineria dell'edificio dove lavora il team, mostrando tesserini e ponendo domande precise su orari, presenze, attività e modalità di registrazione. Dopo aver ottenuto solo risposte generiche, si sarebbero allontanati senza tentare di accedere agli uffici. Le videocamere interne avrebbero ripreso l'intera scena.

Autorità al lavoro

La Questura di Milano ha smentito qualsiasi intervento della Polizia di Stato presso quella sede: «Non risulta alcuna attività dei nostri reparti». Una dichiarazione che rafforza i dubbi sull'identità dei due uomini e sulle reali intenzioni della visita.

Fedez ha precisato: «Abbiamo consegnato i filmati a chi di competenza. Non facciamo le vittime, ma vogliamo trasparenza». Anche Mr. Marra ha definito l'accaduto «dai contorni opachi», diverso da precedenti pressioni collegate al progetto.

Nonostante la tensione, il rapper conferma che la produzione di «Pulp Podcast» proseguirà senza variazioni: nuovi episodi già in lavorazione, calendario confermato e misure di sicurezza rafforzate negli spazi della società che gestisce il format.