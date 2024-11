Fedez

«Accontentatevi per ora, poi torniamo e vi diamo da mangiare per sei mesi» – il rapper anticipa con ironia il nuovo progetto, tra curiosità e mistero.

Covermedia

Fedez e Mr. Marra hanno recentemente annunciato il lancio di un nuovo podcast, suscitando grande attesa tra i fan.

Dopo l'uscita da «Muschio Selvaggio», Fedez ha condiviso su Instagram una foto con Mr. Marra, accompagnata dalla didascalia: «Tranquilli, torniamo presto. Accontentatevi di quello che c'è ora, che poi torniamo noi e vi diamo da mangiare per i prossimi sei mesi (perché poi litigheremo e saremo punto e a capo)».

Questa dichiarazione, con una punta di ironia, ha confermato la loro intenzione di collaborare a un nuovo progetto.

In un'intervista, Mr. Marra ha espresso entusiasmo per la nuova avventura, affermando: «Stiamo lavorando a qualcosa di innovativo che sorprenderà il nostro pubblico».

Le riprese del podcast sono già in corso, come mostrato da alcune immagini condivise sui social, che ritraggono i due artisti nello studio in fase di allestimento.

Al momento, il titolo e i dettagli specifici del podcast non sono stati rivelati, ma l'attesa è alta, con i fan curiosi di scoprire quali temi e ospiti saranno protagonisti di questa nuova iniziativa.

Covermedia