Dopo aver chiuso con Chiara Ferragni e smentito i rumors su Clara, Fedez si mostra con Giulia Honegger. Il rapper milanese non si nasconde più e condivide momenti di relax con la nuova compagna.

La coppia è stata paparazzata a Marina di Pietrasanta tra mare, sport e serate mondane, prima di rientrare insieme a Milano.

Giulia, fondatrice del brand Ayme, ha un profilo Instagram privato e legami indiretti con il passato sentimentale del rapper. Mostra di più

Fedez ha voltato pagina dopo la fine della relazione con Chiara Ferragni e ha smentito le voci di un flirt con Clara. E quindi ora il rapper milanese si mostra apertamente con una nuova compagna.

Una foto pubblicata del rapper lo ritrae con una ragazza dal volto coperto, ma il settimanale «Chi» ha rivelato la sua identità: si tratta di Giulia Honegger.

La coppia ha trascorso alcuni giorni di relax a Marina di Pietrasanta, presso lo stabilimento balneare Casa Fiori Chiari, di proprietà di Leonardo Maria Del Vecchio, amico intimo di Fedez.

Dopo una cena al Crazy Pizza, il giorno successivo hanno pranzato in riva al mare, si sono divertiti con il SUP e nel pomeriggio Fedez si è recato al Twiga Beach per le prove di un'esibizione a Viareggio per Radio Deejay. Al termine del weekend, sono tornati insieme a Milano, avvistati a bordo della Ferrari Roma Spider del rapper.

Giulia Honegger, giovane stilista milanese, ha fondato il brand Ayme con l'amica Lucrezia Savoldi Bellavitis. Su Instagram, il suo profilo è privato e conta poco più di 14mila follower.

Tra questi, come riportato dal settimanale «Chi», figura Angelica Montini, la ragazza che aveva catturato l'attenzione di Fedez prima del matrimonio con Chiara Ferragni.

