«Sinner purosangue italiano con l'accento di Hitler»: Fedez nella bufera per il nuovo brano

Fedez durante un concerto IMAGO/Matteo Gribaudi

La nuova canzone del rapper italiano ha sollevato un polverone online. Oltre al tennista altoatesino ha citato anche figure come il Papa, la segretaria del PD Elly Schlein, il giovane santo Carlo Acutis e niente di meno che Israele. Le reazioni al testo sono contrastanti.

Hai fretta? blue News riassume per te Acceso dibattito sui social media per il nuovo brano di Fedez.

Il rapper milanese ha condiviso su Instagram alcune frasi della sua nuova canzone, che ha tra i bersagli la segretaria del PD Elly Schlein, il giovane santo Carlo Acutis e il tennista italiano Jannik Sinner.

La menzione al 24enne altoatesino (l’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler») è quella che ha suscitato particolare scalpore.

Molti utenti hanno espresso il loro disappunto, definendo le parole di Fedez «rivoltanti» e «indegne», mentre altri hanno criticato l'artista per aver attaccato uno dei migliori sportivi italiani in modo così inappropriato. Mostra di più

Ha già sollevato un acceso dibattito sui social il nuovo brano di Fedez, al secolo Federico Lucia. Il rapper milanese ha condiviso su Instagram alcune frasi della sua nuova canzone, che hanno immediatamente attirato l'attenzione e suscitato polemiche.

Tra i bersagli delle sue rime, come riporta tra gli altri «TuttoSport», ci sono la segretaria del PD Elly Schlein, il giovane santo Carlo Acutis e il tennista italiano Jannik Sinner.

Questo attacco, percepito come gratuito, sembra mirato a generare controversie e ha inevitabilmente messo il cantante al centro di una tempesta mediatica.

Nel dettaglio, il testo recita: «Ieri una femminista che combatte il Revenge Porn mi ha mandato un video di De Martino sull'Iphone. La polizia postale non le farà una se**, qui scatta l'arresto solo per una se**.»

«Hanno fatto santo un 15enne, il suo miracolo giocare alla Playstation senza dire bestemmie. Hanno sparato a un antiabortista americano, Oh tranquilli raga il Papa è ancora in Vaticano!»

«Avete sentito cos'ha detto Elly Schlein? 'Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei'. L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler».

La storia condivisa da Fedez con parti del testo della nuova canzone. Storie IG

Le origini di Sinner come oggetto di discussione

La menzione al tennista italiano è quella che ha suscitato particolare scalpore. Il riferimento all'accento di Hitler allude alle origini altoatesine del 24enne, cresciuto in una famiglia di lingua tedesca a San Candido.

Non è la prima volta che le origini di Sinner diventano oggetto di discussione, nonostante il tennista abbia sempre espresso il suo orgoglio di essere italiano.

Le reazioni sui social

Le reazioni sui social non si sono fatte attendere. Molti utenti hanno espresso il loro disappunto, definendo le parole di Fedez «rivoltanti» e «indegne», mentre altri hanno criticato l'artista per aver attaccato uno dei migliori sportivi italiani in modo così inappropriato.

Commenti come «Cosa non si fa per un po' di celebrità» e «Paurosamente fuori luogo» riflettono il sentimento generale di sconcerto e disapprovazione.

