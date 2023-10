Fedez, parla il papà: «Dobbiamo essere forti per lui»

Fedez

La famiglia del rapper tiene un basso profilo, ma ai fan rivela: «Sta un po' meglio… così, così».

Dopo il ricovero d’urgenza al Fatebenefratelli di Milano, dove dallo scorso giovedì è sotto cure mediche, Fedez sta ancora lottando.

A parlare delle sue condizioni di salute è il padre Franco Lucia che alla Stampa ha rilasciato poche parole: «Dobbiamo essere forti per lui».

Anche la madre del rapper, Annamaria Berrinzaghi ha debolmente espresso la sua opinione in merito: «Sta un po' meglio. Così così».

Al momento nessuno parla delle dimissioni del marito di Chiara Ferragni, rientrata d’urgenza dalle sfilate parigine per stare accanto alla sua dolce metà.

È stata intanto annullata dalla Rai l'intervista di Fedez programmata a «Belve», come confermato dalla stessa conduttrice Francesca Fagnani.

«L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene – ha scritto la giornalista –. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a «Belve», è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né «Belve» del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così».

Covermedia