Il rapper Fedez ha condiviso un'anteprima del suo libro, rivelando dettagli sulla fine del matrimonio con Chiara Ferragni e la sua lotta personale dopo Sanremo. Un racconto intenso che unisce confessione intima e riflessione pubblica.

Hai fretta? blue News riassume per te In alcune anticipazioni sul suo primo libro non ancora uscito, Fedez racconta la crisi con Chiara Ferragni, l'esperienza a Sanremo, la sospensione degli psicofarmaci e il tentato suicidio.

Il libro, descritto come un flusso di coscienza duro e disordinato, non vuole essere né una riconciliazione col passato né un manuale di auto-aiuto.

Fedez descrive la solitudine dietro la fama, parla delle sue dipendenze e definisce il volume come un atto terapeutico e di esposizione totale. Mostra di più

Fedez ha scelto di condividere con i suoi 15 milioni di follower un lato di sé che va oltre i video con Chiara Ferragni e le apparizioni televisive.

Attraverso due pagine del suo primo libro, citate anche su Vanity Fair, il rapper racconta i momenti più bui della sua vita: la crisi matrimoniale con Ferragni, la partecipazione a Sanremo, l'interruzione degli psicofarmaci e il tentato suicidio. È una confessione cruda e lucida, un tentativo di liberarsi di un peso, ma anche un'esposizione totale.

Questo libro non è un tentativo di riconciliazione con il passato né un manuale di auto-aiuto. È un viaggio senza filtri nella parte più oscura del cantante, un racconto che a tratti sembra un flusso di coscienza disordinato e violento.

Dopo un anno di eventi drammatici, tra cui l'operazione al pancreas e la separazione da Chiara Ferragni, Fedez si interroga su sé stesso: «Uno scontro tra due parti di sé stessi, che non prevede che entrambe sopravvivano», scrive.

Nel primo estratto condiviso, Fedez rievoca l'Ariston e il caos che ne è seguito: «Ero su quel palco, incapace di gestire il caos, ma anche in mille altri posti». La crisi con Chiara Ferragni sarebbe iniziata dopo Sanremo 2023, un festival segnato da eventi controversi.

L'artista riflette su quel periodo, descrivendo la sua esperienza con gli psicofarmaci e il pensiero della morte: «Non è il salto. Non è il colpo. Non è l’atto in sé. È tutto quello che succede prima».

La fama

Fedez parla apertamente delle sue dipendenze e del vuoto lasciato dalla popolarità: «La fama è simile a un girone infernale». Si sente solo, nonostante la notorietà, e descrive i suoi demoni interiori: «Quando sto da solo, i demoni arrivano». Cerca conforto nelle persone, ma riconosce che molti condividono la sua stessa incapacità di affrontare la vita.

Questo libro rappresenta un atto terapeutico per Fedez, un'esposizione sincera della sua vita. Anche se non si conoscono ancora titolo e data di uscita, è già un caso mediatico. Il cantante continua a raccontare la sua storia con la stessa trasparenza che lo ha sempre contraddistinto.