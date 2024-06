Fedez approda su OnlyFans (foto d'archivio). IMAGO/ABACAPRESS

Il rapper Fedez continua a far parlare di sé: dopo la chiacchierata separazione da Chiara Ferragni, ha aperto un profilo sulla piattaforma per contenuti espliciti OnlyFans.

Covermedia

Fedez approda su OnlyFans. Il rapper lo ha rivelato in diretta a La Zanzara, il programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani.

«Ciao Crux come stai? Ti devo dare una novità», dice il rapper nell'audio. «Ehi Fede, come va? Brutte notizie? Ti prego non mi dare brutte notizie un'altra volta. Cosa è successo?», replica il giornalista.

L'ex marito di Chiara Ferragni ha così risposto: «No, no, niente di grave. Ho deciso di aprirmi un OnlyFans e volevo dirlo prima a te, so che ci tieni a queste cose. Lo dico prima a te che ai miei genitori».

«Fa ridere, tutti mi dicono che mi devo ripulire l'immagine e io tac, apro un canale OnlyFans», continua il rapper.

Tuttavia, Fedez non pubblicherà contenuti sessuali espliciti. «Niente sesso esplicito! Un sacco di star americane lo usano per mettere i c***i loro senza fare contenuti di sesso. Ma più in generale quando tutti mi dicono di fare una cosa a me viene da fare l'esatto contrario».

Covermedia