Fedez

Secondo Fabrizio Corona, il rapper avrebbe tradito Chiara Ferragni prima e durante il matrimonio.

Covermedia Covermedia

Fedez rompe il silenzio dopo le bombe di gossip sganciate da Fabrizio Corona.

Secondo l'ex re dei paparazzi, il rapper avrebbe tradito Chiara Ferragni con l'imprenditrice milanese Angelica Montini. Come rivelato da Corona, Fedez avrebbe persino pensato di mollare all'altare Ferragni perché innamorato della Montini.

«L'idea che io abbia pensato di lasciare mia moglie nel giorno del matrimonio per fuggire dall'altra parte d'Italia è semplicemente ridicola», ha dichiarato Fedez su Instagram Stories.

«Ho incontrato Angelica pochi mesi prima del matrimonio»

«Ho scelto Chiara con convinzione, l'ho amata, l'ho sposata senza esitazioni e abbiamo costruito insieme una famiglia. Nonostante i contrasti rimarrà sempre importante per me perché è la madre dei miei figli».

«Ho incontrato Angelica pochi mesi prima del matrimonio, ci siamo allontanati per concentrarci sulle nostre vite. Mi sono riavvicinato in un momento di difficoltà personale, senza che ci fosse alcun piano premeditato, quando il matrimonio aveva già affrontato crisi profonde che non siamo riusciti a risolvere anche dopo averci provato».

«So come funziona questo gioco, ma ora ...»

«Non sono mai stato un santo, ma la nostra vita privata non può diventare un pretesto per costruire narrative o per sviare attenzioni da altro. Tutto questo non sta facendo bene a nessuno, né a Chiara, né a me, né alle altre persone coinvolte», ha continuato.

«Oggi metto un punto. Ho sbagliato, ho pagato, continuerò a pagare, ho forse un po' imparato. Mi allontano da un modo di apparire che non mi appartiene più (e forse non mi è mai appartenuto).»

«So come funziona questo gioco: per anni ne ho fatto parte, ora penso a me stesso e ai miei figli».