Fedez spiega la sua relazione con Clara e tira avanti: «Ho distrutto tutto quello che c’era»

Fedez e Clara durante il concerto a Milano "Party Like A Deejay" IMAGO/ZUMA Press

Dopo il divorzio da Chiara Ferragni, Fedez condivide le sue esperienze come padre single, sottolineando l'importanza della famiglia e la possibilità di ricostruire dalle difficoltà.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Allo youtuber Gabriele Vagnato, Fedez ha chiarito la sua relazione con la cantante Clara: si tratta solo di un rapporto professionale.

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, il rapper ha passato momenti duri, ma «ho distrutto tutto quello che c’era, raso al suolo tipo Nagasaki. Però è bello perché anche dalle macerie puoi ripartire e costruire cose belle».

Si dice fortunato a poter condividere equamente la crescita dei figli, ai quali, con Chiara, ha spiegato tutto: «Anche se ci si separa si rimane una famiglia». Mostra di più

Come riportato anche da «Novella2000», Fedez ha recentemente condiviso dettagli sulla sua vita dopo la separazione da Chiara Ferragni, affrontando le sfide della paternità e le nuove prospettive personali.

Durante un'intervista con lo youtuber Gabriele Vagnato, il rapper ha chiarito i rumors su una presunta relazione con la cantante Clara, con cui ha collaborato nel brano «Scelte Stupide».

Ha ironizzato dicendo: «Quando succedono queste cose con Clara rivivo i flashback del Vietnam del mio matrimonio», sottolineando che tra loro esiste solo un rapporto professionale.

«Ho distrutto tutto quello che c'era»

Parlando della sua rinascita personale, ha così descritto il suo percorso di ricostruzione: «Ho distrutto tutto quello che c’era, raso al suolo tipo Nagasaki. Però è bello perché anche dalle macerie puoi ripartire e costruire cose belle».

«Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver mai imparato nulla. Ho la repulsione sulla mia vita passata in cui tutto era basato sulla percezione che avevano gli altri di me. Io non ho voglia di recitare il ruolo del ragazzo perfetto che ho recitato in passato».

«Ai figli abbiamo spiegato tutto»

Il ruolo di padre è ora centrale nella sua vita. Il 35enne ha spiegato che, sebbene abbia giorni prestabiliti per vedere i figli, si considera fortunato a poter condividere equamente il tempo con la madre dei bambini. Ha deciso di non avere tate, affidandosi al padre per supporto quando necessario.

In un momento toccante, ha raccontato come i bambini abbiano chiesto spiegazioni sulla separazione.

«I bambini ovviamente ci hanno chiesto il perché di questa decisione, ti piange il cuore, non è semplice, ma sono cose che devi fare, così gli abbiamo spiegato tutto. Anche se ci si separa si rimane una famiglia», ha concluso.