Fedez è stato recentemente avvistato in Sardegna, a bordo di un lussuoso yacht insieme a Daniela Santanché e Ignazio La Russa. La notizia, riportata da «Chi Magazine», ha suscitato un acceso dibattito online.
La vacanza, che ha visto la partecipazione dei due politici italiani, si è svolta su uno yacht di 26 metri, il cui noleggio in alta stagione si aggira intorno agli 8'000 euro al giorno. Insieme al presidente del Senato, cerano anche la moglie Laura De Cicco e il figlio Leonardo con la sua compagna.
L'ex di Chiara Ferragni è stato invitato a unirsi alla crociera da quest'ultimo, con cui condivide un'amicizia. Il rapper era accompagnato dalla sua nuova fidanzata, Giulia Honegger. Durante la permanenza a bordo, non sono mancati momenti di festa e tenerezza tra i due.
La presenza di Fedez in compagnia dei politici ha generato numerosi commenti sui social media, molti dei quali critici.
Un post di Giuseppe Candela, giornalista e collaboratore di «Chi Magazine», ha raccolto reazioni come «Sempre peggio» e «Cambia idea come cambia le mutande», riferendosi alle passate dichiarazioni del rapper contro il centrodestra.
Sul numero di Chi ci sono cose molto interessanti tipo Fedez sulla barca di Santanché e La Russa o Panariello al mare con Beppe Grillo. Tutto così random. pic.twitter.com/nGdOJEWHJG
Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d'Italia, ha avuto tre figli da due matrimoni. Il primo con Marika Cattare, da cui è nato Antonino Geronimo, e il secondo con Laura De Cicco, madre di Lorenzo Kocis e Leonardo Apache.
