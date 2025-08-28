Il rapper italiano Fedez participa al Congresso di Forza Italia IMAGO/ABACAPRESS

Il rapper Fedez è stato visto in compagnia dei due noti politici italiani durante una vacanza in Sardegna, suscitando critiche e curiosità.

Il rapper sarebbe stato invitato dal figlio di La Russa, Leonardo, di cui è amico.

Il noleggio di una yacht di tale dimensioni, in alta stagione, si aggira attorno agli 8'000 euro al giorno.

Non si sono fatte attendere le critiche, arrivate sui social: «Cambia idea come cambia le mutande», ha scritto un utente riferendosi alle passate dichiarazioni di Fedez contro il centrodestra. Mostra di più

Fedez è stato recentemente avvistato in Sardegna, a bordo di un lussuoso yacht insieme a Daniela Santanché e Ignazio La Russa. La notizia, riportata da «Chi Magazine», ha suscitato un acceso dibattito online.

La vacanza, che ha visto la partecipazione dei due politici italiani, si è svolta su uno yacht di 26 metri, il cui noleggio in alta stagione si aggira intorno agli 8'000 euro al giorno. Insieme al presidente del Senato, cerano anche la moglie Laura De Cicco e il figlio Leonardo con la sua compagna.

L'ex di Chiara Ferragni è stato invitato a unirsi alla crociera da quest'ultimo, con cui condivide un'amicizia. Il rapper era accompagnato dalla sua nuova fidanzata, Giulia Honegger. Durante la permanenza a bordo, non sono mancati momenti di festa e tenerezza tra i due.

La presenza di Fedez in compagnia dei politici ha generato numerosi commenti sui social media, molti dei quali critici.

Un post di Giuseppe Candela, giornalista e collaboratore di «Chi Magazine», ha raccolto reazioni come «Sempre peggio» e «Cambia idea come cambia le mutande», riferendosi alle passate dichiarazioni del rapper contro il centrodestra.

Sul numero di Chi ci sono cose molto interessanti tipo Fedez sulla barca di Santanché e La Russa o Panariello al mare con Beppe Grillo. Tutto così random. pic.twitter.com/nGdOJEWHJG — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 27, 2025

Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d'Italia, ha avuto tre figli da due matrimoni. Il primo con Marika Cattare, da cui è nato Antonino Geronimo, e il secondo con Laura De Cicco, madre di Lorenzo Kocis e Leonardo Apache.