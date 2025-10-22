Fedez con l'ex moglie Chiara Ferragni (foto d'archivio). sda

Nel suo libro d'esordio, «L'acqua è più profonda di come sembra da sopra», Fedez racconta di diverse esperienze personali. In particolare descrive le difficoltà incontrate durante il matrimonio con Chiara Ferragni e le persone che ha dovuto frequentare.

Fedez ha pubblicato il suo primo libro, intitolato «L'acqua è più profonda di come sembra da sopra», edito da Mondadori.

Come scrive, tra gli altri, «TGcom24», in questo volume, il rapper di Rozzano offre una narrazione sincera della sua vita, inclusi dettagli sul suo matrimonio con Chiara Ferragni.

L'annuncio del libro è stato fatto tramite un post su Instagram, dove Fedez ha mostrato la copertina che ritrae il suo volto in frammenti.

«Ho frequentato figure insopportabili»

Nelle anticipazioni si legge come il cantante racconta delle differenze tra lui e l'influencer: «Le nostre differenze emergevano come iceberg pronte a far affondare la nave... Durante il matrimonio ho frequentato figure insopportabili. Una confezione bellissima che puzzava di marcio».

Il rapper afferma infatti di aver dovuto subire per osmosi il circolo sociale dell'ex moglie, che descrive come un gruppo di persone false: «Meglio chi si presenta per quello che è, piuttosto che per quello che dovrebbe essere».

Fedez ha anche parlato dell'azienda di Chiara, paragonandola a un Rotary Club e criticando l'atteggiamento snob di alcune persone che ha incontrato: «All’epoca stavo tutto il tempo a fissare il cellulare. Non li guardavo nemmeno in faccia. Li trovavo insopportabilmente noiosi».

«Ho perso la verginità con una prostituta»

Oltre al suo matrimonio, il rapper ha condiviso anche alcune esperienze della sua infanzia e adolescenza. Come si legge su «Fanpage», Fedez si è addirittura spinto a raccontare di come ha perso la verginità.

«Non ricordo la mia prova volta e credo che sia perché ho perso la verginità con una prostituta di Binasco. Quindici euro per il primo rapporto orale, trenta per il resto», ha scritto.

Da giovane il cantante ha anche lavorato nel bar dei genitori, su loro richiesta perché in difficoltà. Fedez ricorda un cliente particolarmente maleducato che ha scatenato la sua vendetta: «Io preparavo una tazzina personalizzata per questo tizio, solo per lui, già sputata».

Il libro è stato ispirato dal brano «Battito», presentato al Festival di Sanremo. Fedez ha spiegato che la scrittura lo ha aiutato a fare chiarezza sugli errori del passato, permettendogli di affrontarli e di trovare un nuovo equilibrio nella sua vita.