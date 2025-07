I maggiori guadagni di Fedez non sono legati alla musica. Imago

Dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez discute con Forbes del suo patrimonio e del ruolo della musica nei suoi affari, sottolineando che il denaro non è il suo principale interesse.

Fedez ha rivelato a «Forbes» di aver accumulato un patrimonio di 20 milioni di euro, nonostante la musica non sia la sua principale fonte di reddito.

La maggior parte dei suoi guadagni proviene dalla sua holding Zedef, che gestisce un impero imprenditoriale, e non dai progetti musicali.

Nonostante il successo finanziario, Fedez afferma che l'adrenalina e lo stimolo creativo sono la sua vera motivazione, piuttosto che il denaro. Mostra di più

Fedez ha recentemente condiviso dettagli sul suo patrimonio con la rivista «Forbes», rivelando di aver accumulato una fortuna di 20 milioni di euro.

Sorprendentemente, la maggior parte dei suoi guadagni non proviene dalla musica, che considera più un mezzo di espressione creativa che una fonte primaria di reddito. «La musica non è al primo posto nel mio business, ma è fondamentale per i miei sfoghi creativi», ha dichiarato.

Dopo il divorzio ufficiale da Chiara Ferragni, con cui condivide l'affidamento dei figli senza alcun assegno di mantenimento, l'artista riflette sull'impatto della sua esposizione mediatica. «L'invisibilità è un super potere che non ho, ma la sovraesposizione può essere una virtù se gestita correttamente», ha ammesso, riconoscendo di aver commesso errori lungo il percorso.

La sua holding, Zedef, che gestisce il suo impero imprenditoriale, vanta un patrimonio complessivo superiore ai 20 milioni di euro, nonostante le recenti turbolenze mediatiche.

Nonostante il successo finanziario, Fedez insiste che il denaro non è la sua motivazione principale. «Non sono mai stato attaccato al denaro. Da anni, la mia priorità è l'adrenalina e lo stimolo creativo che i miei progetti mi offrono, piuttosto che il guadagno economico», ha affermato.

