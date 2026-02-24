Fedez

L'anticipazione arriva a «Radio 105» mentre il rapper prepara il ritorno sul palco dell'Ariston.

Covermedia Covermedia

Fedez accende l’attesa sanremese, promettendo che «succederà qualcosa di grande».

Durante un'intervista a «Radio 105», nel corso di «105 Friends», il rapper milanese ha parlato della sua partecipazione al Festival, senza svelare dettagli, ma lasciando intendere che si tratti di un progetto pensato per sorprendere.

L’artista, già protagonista in passato sul palco dell’Ariston, lavora da mesi alla performance che porterà in gara. Negli ultimi anni ha continuato a presidiare le classifiche con brani come «Disco Paradise», realizzato con Annalisa e Articolo 31, «Sexy Shop» con Emis Killa e «La dolce vita» insieme a Tananai e Mara Sattei, hit radiofoniche che hanno consolidato la sua presenza nel mainstream italiano.

Il calendario 2026 è già definito nei suoi snodi principali: dal 24 al 28 febbraio sarà in gara al Festival di Sanremo. Prosegue intanto la produzione di «Pulp Podcast», il format digitale che continua con nuove puntate nel primo semestre dell’anno.

È inoltre in fase avanzata la lavorazione del nuovo album di inediti, atteso entro il 2026, dopo l’esperienza sanremese.

L’Ariston rappresenterà il primo banco di prova pubblico del progetto annunciato in radio, con un’esibizione che, nelle sue parole, promette di segnare un nuovo capitolo artistico.