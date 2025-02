Fedez

Dopo il quarto posto al Festival, il rapper si racconta a «Domenica In»: dal significato di «Battito» al ritorno alla musica, passando per l'esperienza con Marco Masini e le emozioni vissute con i figli.

Fedez è pronto a ripartire. Dopo il Festival di Sanremo 2025, che lo ha visto classificarsi al quarto posto, il rapper è stato ospite della puntata speciale di «Domenica In» dedicata alla kermesse.

Nel salotto di Mara Venier ha raccontato cosa ha significato per lui questa esperienza e come vede il futuro: «Non vado in tour dal 2019, ma domani (oggi, ndr) faremo un annuncio importantissimo» ha rivelato. «Mi manca tantissimo salire su un palco e ora è il momento giusto per tornare».

Prima, però, c'è un'altra priorità: «Ora torno a Milano, vado in studio. Sto lavorando a qualcosa di nuovo. È iniziata una nuova vita».

Nuovo inizio non solo musicale, ma anche personale

Un nuovo inizio non solo dal punto di vista musicale, ma anche personale. «Il più grande regalo di Sanremo per me è stata la possibilità di ricominciare».

Uno dei momenti più discussi della sua partecipazione al Festival è stata l'esibizione nella serata delle cover con «Bella stronza» di Marco Masini.

Quando gli viene chiesto a chi fosse dedicata, il rapper taglia corto: «Non credo sia necessario saperlo. Ho scritto io quelle parole, fanno parte della mia storia, ma chi ascolta la canzone non ha bisogno di sapere a chi è rivolta».

Poi aggiunge: «Non era un brano di astio, lo dimostra il testo stesso. La frase finale, «Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza», racconta molto».

E sul duetto con Masini sottolinea: «Lavorare a questo capolavoro è stato un onore».

Le discussioni sul suo brano in carica: «Battito»

Ma il brano più discusso della sua partecipazione è stato «Battito», in particolare per il passaggio in cui parla degli psicofarmaci.

Fedez ha voluto chiarire: «Non volevo denunciare il sistema, ho raccontato la mia esperienza personale. Dopo il tumore ho iniziato a prendere antidepressivi, ma sono finito nelle mani sbagliate».

Un periodo difficile che ha avuto conseguenze pesanti: «Ho preso sette psicofarmaci diversi, che mi hanno distrutto. Purtroppo può succedere di ricevere cure sbagliate, ma questo non significa che si debba smettere di cercare aiuto, anzi».

A regalargli il sorriso in questi giorni? I figli

A regalargli il sorriso in questi giorni sono stati i suoi figli, Leone e Vittoria. «Mi hanno visto in differita, quindi non ho avuto un feedback immediato sulla mia esibizione», racconta Fedez. «Ma hanno detto che sono stato bravo», aggiunge con emozione.

Tra un nuovo tour in arrivo e una ritrovata energia in studio, per il rapper questa è davvero una nuova partenza. Sanremo è stato solo il primo passo.