Dopo il crollo dei ricavi e il caso Balocco, l'azienda dell'influencer Chiara Ferragni cerca una strategia di rilancio tra contestazioni e tagli drastici.

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Fenice, la società che gestisce il brand Chiara Ferragni.

Dopo aver registrato perdite per 10 milioni di euro e un crollo dei ricavi previsti per il 2024 – passati da 14 milioni a circa 2 milioni – l'azienda si trova di fronte a una doppia assemblea, convocata per approvare il bilancio 2023 e valutare un aumento di capitale necessario a coprire le perdite.

Il quadro finanziario è allarmante: secondo le analisi, il calo è stato innescato dal caso Balocco, che ha pesantemente intaccato l'immagine del brand e le vendite.

Per questo motivo, Fenice ha già avviato una serie di tagli significativi, tra cui la chiusura del negozio di Milano e il trasferimento degli uffici nella sede della holding Sisterhood.

L'amministratore unico Claudio Calabi, nominato lo scorso novembre, ha gestito queste operazioni, suggerendo un cosiddetto «bilancio di pulizia».

Non tutti i soci sono convinti del rilancio

Ma non tutti i soci sembrano convinti della strategia di rilancio. Durante l'assemblea straordinaria prevista per lunedì, Paolo Barletta (40%), Pasquale Morgese (27,5%) e Chiara Ferragni (32,5%) dovranno prendere decisioni cruciali.

Morgese, in particolare, potrebbe contestare il bilancio in tribunale e opporsi alla ricapitalizzazione della società, ritenendola priva di un chiaro piano industriale per il futuro.

L'incertezza domina il destino del marchio Ferragni. Se da un lato si valuta un'espansione internazionale puntando su make-up, gioielli e pelletteria, dall'altro l'obiettivo più immediato resta la stabilizzazione della società per i prossimi 12 mesi. Le riunioni imminenti saranno determinanti per capire se Fenice potrà davvero rinascere o se il declino sarà inevitabile.