Il nuovo film «Diamanti» del regista Ferzan Ozpetek, tra passato e presente con un cast stellare di 18 attrici italiane, inizia le sue riprese a Roma.

Le riprese del nuovo film di Ferzan Ozpetek, intitolato «Diamanti», sono iniziate il primo luglio a Roma e continueranno fino alla fine di agosto.

Questo quindicesimo film del rinomato regista turco-italiano, prodotto da Greenboo Production di Marco Belardi in collaborazione con Vision Distribution e co-prodotto con Faros Film, sarà disponibile nelle sale a partire dal 19 dicembre.

Ecco le attrici protagonista

«Diamanti», sceneggiato da Carlotta Corradi, Elisa Casseri e lo stesso Ozpetek, si svolge nel presente e negli anni '70, esplorando le vite e le storie d'amore di un gruppo di donne che gravitano attorno a una grande sartoria di cinema gestita da due sorelle.

Tra le protagoniste troviamo Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Giselda Volodi e Milena Vukotic. Il cast maschile include Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Vinicio Marchioni, Valerio Morigi, Edoardo Purgatori e Carmine Recano.

Il direttore della fotografia è Gian Filippo Corticelli, la scenografia è di Deniz Kobanbay, i costumi sono affidati a Stefano Ciammitti, il montaggio è curato da Pietro Morana e le musiche sono composte da Giuliano Taviani e Carmelo Travia. Vision Distribution si occuperà anche delle vendite internazionali del film.

Un film sulle donne

Ozpetek ha dichiarato di voler raccontare un film sulle donne, ispirandosi alle sue attrici preferite con cui ha lavorato in passato e osservando le loro vite. Le sue parole: «Vuole fare un film sulle donne ma non svela molto: le osserva, prende spunto, si fa ispirare, finché il suo immaginario non le catapulta in un'altra epoca.»

«Diamanti» promette di essere un'intensa esplorazione delle dinamiche femminili, intrecciando realtà e finzione, e catturando la complessità delle emozioni e delle relazioni tra le protagoniste, sullo sfondo di un'epoca in cui le donne dominavano il mondo del costume cinematografico.

