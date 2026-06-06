Strade chiuse e checkpoint a Palermo in vista della festa di nozze della cantante britannico-kosovara Dua Lipa e dell'attore britannico Callum Turner. Keystone

Ultimi preparativi a Villa Valguarnera, a Bagheria (Palermo), dove stasera la cantante Dua Lipa e il marito Callum Turner festeggeranno insieme ad oltre 200 invitati le proprie nozze.

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Tra i possibili ospiti della serata inizia a circolare anche il nome di Madonna. La superstar di origini italiane ha aperto ieri a sorpresa il Gay Pride di New York e sarebbe poi partita verso la Sicilia dopo il concerto.

Madonna potrebbe arrivare in elicottero direttamente all'interno della villa, il cui parco permetterebbe l'atterraggio.

Continua intanto il via vai di furgoni, autobotti e minivan con vetri oscurati attraverso il cancello di Villa Valguarnera. Arrivati anche centinaia di giovani del territorio, tutti uomini, reclutati come camerieri e personale di sala per la festa.

A tutto il personale impiegato è stato chiesto di lasciare il cellulare all'ingresso presso un gazebo allestito per l'occasione, una misura adottata per evitare la diffusione di immagini e informazioni sui festeggiamenti, che si svolgeranno lontano da telecamere e curiosi.

Agli invitati, il cui arrivo è previsto a partire dal tardo pomeriggio, verranno invece oscurate le fotocamere degli smartphone con appositi bollini neri.