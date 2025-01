Gerry Scotti e Antonella Clerici conduttori della prima serata di Sanremo

Antonella Clerici

Gerry Scotti e Antonalle Clerici Affiancheranno Carlo Conti martedì 11 febbraio mentre Jovanotti sarà il super ospite musicale.

Covermedia Covermedia

Gerry Scotti e Antonella Clerici co-conduttori della prima serata del Festival di Sanremo 2025.

L'annuncio ufficiale è arrivato da Carlo Conti in collegamento telefonico con «È sempre mezzogiorno», il programma quotidiano condotto dalla Clerici su Rai1.

«Al Tg1 avevo detto due amici storici e tutti hanno pensato a Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni invece saranno con me Antonella e Gerry», ha dichiarato.

Per la Clerici si tratta della quarta volta all'Ariston mentre per Scotti, che ha ottenuto la delibera da Mediaset, si tratta della prima in assoluto.

Scotti: «Stranissimo vedermi su Rai1»

«Stranissimo vedermi su Rai1 – ha detto Gerry – So che l'hai chiamato il festival dell'amicizia e tu sai che nelle mie interviste quando mi chiedono "dimmi chi è un amico della televisione", rispondo sempre Carlo Conti. E quando hanno provato a chiedermi "se tu fossi una donna della televisione quale saresti?" ho sempre detto Antonella Clerici».

Clerici ha invece detto che «è davvero bello trovarsi tra amici e fare un festival da amici. Ci divertiremo», ha commentato. «Ringraziamo i nostri editori che ci hanno permesso di fare questa cosa», ha sottolineato Conti, riferendosi a Rai e Mediaset.