«Ha dovuto prendersi una pausa» Colpo di scena: George Clooney non sarà a Venezia, fermato da un malore

Covermedia

28.8.2025 - 13:00

George Clooney
George Clooney

L'attore premio Oscar costretto a rinunciare agli eventi ufficiali: «Ha dovuto prendersi una pausa, ma punta a tornare al 100% per la première di «Jay Kelly».

Covermedia

28.08.2025, 13:00

28.08.2025, 13:58

Colpo di scena al Festival di Venezia: ieri George Clooney, attesissimo al Lido per presentare il nuovo film «Jay Kelly», è stato costretto a rinunciare agli impegni ufficiali a causa di un malore.

A riportarlo è The Hollywood Reporter, secondo cui l'attore «non ha avuto scelta se non quella di prendersi la serata libera», con la speranza di recuperare in tempo per la première nella prestigiosa Sala Grande.

L'intervista. Amal Clooney parla di George: «Sono incredibilmente fortunata ad averlo accanto»

L'intervistaAmal Clooney parla di George: «Sono incredibilmente fortunata ad averlo accanto»

Clooney, 64 anni, è stato visto rientrare in hotel intorno alle 16, annullando anche la cena con cast e troupe. Una scelta che ha sorpreso tutti, considerando che poche ore prima l'attore di «Good Night, and Good Luck» era apparso sorridente accanto ad Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Alba Rohrwacher, al regista Noah Baumbach e alla co-sceneggiatrice Emily Mortimer.

«Jay Kelly», in uscita il 14 novembre nelle sale selezionate e dal 5 dicembre su Netflix, racconta la storia di una star del cinema e del suo manager, trascinati in un viaggio europeo che si trasforma in un percorso di scoperta e rinascita.

Per il momento, la produzione si dice ottimista: Clooney punta a rimettersi in forma per il red carpet più atteso del Festival.

