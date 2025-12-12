Ficarra con Picone

Il duo comico racconta l'Italia di oggi con ironia su Netflix.

Covermedia Covermedia

Ficarra e Picone tornano al centro dell'intrattenimento italiano con la miniserie «Sicilia Express», ora disponibile su Netflix.

Il duo comico siciliano firma un nuovo progetto in cinque episodi che combina commedia, elementi fantastici e osservazione critica dei problemi sociali che attraversano il Paese, dal divario Nord-Sud alle difficoltà dei trasporti.

Un portale per la Sicilia

In una recente intervista, il duo ha spiegato il senso profondo della loro nuova opera, definendola come una storia capace di raccontare la loro terra con leggerezza e onestà. «Cambiamo pelle ma restiamo sempre noi», hanno riferito a Ciak Magazine, sottolineando come la loro comicità resti fedele alla tradizione pur adattandosi ai linguaggi della serialità.

La trama segue Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che lavorano a Milano e affrontano la lontananza dalle famiglie. Poco prima di Natale scoprono che un cassonetto della spazzatura funge da portale magico, permettendo loro di teletrasportarsi istantaneamente tra Milano e la Sicilia. Questo espediente narrativo diventa lo specchio delle difficoltà reali del pendolarismo e delle disuguaglianze infrastrutturali italiane.

La spaccatura fra Nord e Sud

Ficarra ha descritto così il progetto: «La serie è la nostra letterina a Babbo Natale, visto che non possiamo avere gli ospedali, le strade, i servizi... dacci un cassonetto ciascuno». Picone ha aggiunto una riflessione più politica, sottolineando come «cambiano i governi però le cose che ci dicono sono sempre le stesse», evidenziando il contrasto tra il cambiamento annunciato e la stagnazione concreta dei servizi nel Sud.

Nel cast, oltre a Ficarra e Picone, figurano Katia Follesa, Barbara Tabita e Max Tortora, che interpreta il presidente del Consiglio in una chiave ironica e suggestiva. La miniserie affronta così con tono leggero ma non banale temi che superano la mera comicità, invitando il pubblico a riflettere sul quadro sociale italiano.