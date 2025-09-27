Ficarra E Picone

La nuova serie verrà trasmessa da Netflix a partire dal 5 dicembre. Nel cast anche Katia Follesa e Barbara Tabita.

Covermedia Covermedia

Dopo il successo di «Incastrati», Ficarra e Picone tornano su Netflix con una miniserie da cinque episodi.

«Sicilia Express», il cui cast vanta anche la presenza di Katia Follesa e Barbara Tabita, ruota attorno ai due protagonisti principali, Salvo e Valentino, due infermieri che vivono a Milano per lavoro ma legati alla Sicilia, dove ad aspettarli sono le loro rispettive famiglie.

Pochi giorni prima di Natale però i due scoprono un portale magico, che rischia di rivoluzionare le loro vite.

La serie è prodotta da Tramp Limited e vede alla scrittura, oltre al duo, anche Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini. Netflix distribuirà gli episodi il 5 dicembre.

Non è la prima volta che Ficarra e Picone si confrontano con l'immaginario natalizio. Nel 2019 il duo comico ha infatti firmato e interpretato «Il primo Natale», commedia che li vedeva nei panni di due uomini proiettati indietro nel tempo fino all'epoca della nascita di Gesù.