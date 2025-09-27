  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dal 5 dicembre Ficarra e Picone tornano su Netflix con «Sicilia Express»

Covermedia

27.9.2025 - 13:00

Ficarra E Picone
Ficarra E Picone

La nuova serie verrà trasmessa da Netflix a partire dal 5 dicembre. Nel cast anche Katia Follesa e Barbara Tabita.

Covermedia

27.09.2025, 13:00

27.09.2025, 13:18

Dopo il successo di «Incastrati», Ficarra e Picone tornano su Netflix con una miniserie da cinque episodi.

«Sicilia Express», il cui cast vanta anche la presenza di Katia Follesa e Barbara Tabita, ruota attorno ai due protagonisti principali, Salvo e Valentino, due infermieri che vivono a Milano per lavoro ma legati alla Sicilia, dove ad aspettarli sono le loro rispettive famiglie.

Pochi giorni prima di Natale però i due scoprono un portale magico, che rischia di rivoluzionare le loro vite.

La serie è prodotta da Tramp Limited e vede alla scrittura, oltre al duo, anche Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini. Netflix distribuirà gli episodi il 5 dicembre.

Non è la prima volta che Ficarra e Picone si confrontano con l'immaginario natalizio. Nel 2019 il duo comico ha infatti firmato e interpretato «Il primo Natale», commedia che li vedeva nei panni di due uomini proiettati indietro nel tempo fino all'epoca della nascita di Gesù.

I più letti

Federica Brignone e la sfida per Cortina 2026: «Mi sono creata un guaio per la vita»
Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera
Belen Rodríguez furiosa in strada con i paparazzi: «Lasciate in pace me e Luna Marì!»
A Bellinzona una nuova manifestazione a sostegno della Palestina
Homeoffice, si o no? L'imprenditore: «A casa sono molto più produttivo»

Altre notizie

Ecco cosa è successo. Belen Rodríguez furiosa in strada con i paparazzi: «Lasciate in pace me e Luna Marì!»

Ecco cosa è successoBelen Rodríguez furiosa in strada con i paparazzi: «Lasciate in pace me e Luna Marì!»

Nel biopic diretto da Gia Coppola. Millie Bobby Brown pronta per il primo ruoto da attrice adulta: sarà la ginnasta Kerri Strug

Nel biopic diretto da Gia CoppolaMillie Bobby Brown pronta per il primo ruoto da attrice adulta: sarà la ginnasta Kerri Strug

Parole dure. Priscilla Presley contro Michael Jackson: «Il matrimonio con Lisa Marie? Ero sconvolta»

Parole durePriscilla Presley contro Michael Jackson: «Il matrimonio con Lisa Marie? Ero sconvolta»