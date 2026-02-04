Accusato di stuproIl figlio di Mette-Marit piange a processo: «Un bisogno elevato di riconoscimento»
SDA
4.2.2026 - 15:49
Sotto processo per stupro, Marius Borg Høiby, figlio della principessa ereditaria norvegese Mette-Marit, ha ammesso di aver vissuto una vita di eccessi, attribuendola a «un bisogno estremamente elevato di riconoscimento», durante la sua prima testimonianza.
Indossando jeans e una camicia trasandata sotto un maglione, Høiby è scoppiato in lacrime mentre iniziava a spiegare le sue ragioni davanti al tribunale di Oslo.
Nato da una relazione precedente al matrimonio di sua madre Mette-Marit con il principe ereditario Haakon nel 2001, il 29enne deve rispondere di 38 capi d'accusa, tra cui quattro per stupro e violenza contro ex partner, per una pena complessiva di 16 anni di carcere. Pur ammettendo alcuni dei reati relativamente minori, nega le accuse più gravi.
L'inizio della sua testimonianza è stato dedicato a un attacco ai media, che a suo dire lo avevano «molestato» fin da quando aveva tre anni, quando fece la sua prima apparizione nella famiglia reale.
«Sono conosciuto principalmente come il figlio di mia madre, e non per altro. Quindi ho sempre avuto un bisogno immenso di riconoscimento», ha dichiarato l'imputato. «E questo si è tradotto in molto sesso, molta droga e molto alcol», ha aggiunto.