Accusato di stupro Il figlio di Mette-Marit piange a processo: «Un bisogno elevato di riconoscimento»

SDA

4.2.2026 - 15:49

Marius Borg Høiby deve rispondere di 38 capi d'accusa per una pena complessiva di 16 anni di carcere.
Marius Borg Høiby deve rispondere di 38 capi d'accusa per una pena complessiva di 16 anni di carcere.
Keystone

Sotto processo per stupro, Marius Borg Høiby, figlio della principessa ereditaria norvegese Mette-Marit, ha ammesso di aver vissuto una vita di eccessi, attribuendola a «un bisogno estremamente elevato di riconoscimento», durante la sua prima testimonianza.

Keystone-SDA

04.02.2026, 15:49

Norvegia. Al via a Oslo il processo a Marius Borg Høiby, figlio della principessa Mette-Marit

NorvegiaAl via a Oslo il processo a Marius Borg Høiby, figlio della principessa Mette-Marit

Indossando jeans e una camicia trasandata sotto un maglione, Høiby è scoppiato in lacrime mentre iniziava a spiegare le sue ragioni davanti al tribunale di Oslo.

Nato da una relazione precedente al matrimonio di sua madre Mette-Marit con il principe ereditario Haakon nel 2001, il 29enne deve rispondere di 38 capi d'accusa, tra cui quattro per stupro e violenza contro ex partner, per una pena complessiva di 16 anni di carcere. Pur ammettendo alcuni dei reati relativamente minori, nega le accuse più gravi.

L'inizio della sua testimonianza è stato dedicato a un attacco ai media, che a suo dire lo avevano «molestato» fin da quando aveva tre anni, quando fece la sua prima apparizione nella famiglia reale.

«Sono conosciuto principalmente come il figlio di mia madre, e non per altro. Quindi ho sempre avuto un bisogno immenso di riconoscimento», ha dichiarato l'imputato. «E questo si è tradotto in molto sesso, molta droga e molto alcol», ha aggiunto.

Reali norvegesi. La principessa norvegese Mette-Marit ha bisogno di un trapianto di polmoni

Reali norvegesiLa principessa norvegese Mette-Marit ha bisogno di un trapianto di polmoni

