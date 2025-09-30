Filippo Bisciglia ABredazione

Dopo un lungo percorso insieme, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno annunciato la loro separazione sui social, sottolineando il rispetto e l'affetto che ancora li lega.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno annunciato la fine della loro relazione.

I due hanno sottolineato di mantenere un affetto reciproco, pur prendendo strade diverse.

La loro storia d'amore era iniziata nel 2006, ma, in quanto coppia, sono sempre stati lontani dai riflettori. Mostra di più

La notizia della separazione tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa è stata resa pubblica attraverso i social media. Il noto conduttore di «Temptation Island», infatti, ha condiviso la notizia con i suoi follower su Instagram, spiegando che, dopo 17 anni, lui e Pamela hanno deciso di prendere strade diverse, pur mantenendo un affetto reciproco.

Anche Pamela ha confermato la separazione con un messaggio simile, esprimendo il profondo legame che li unisce nonostante la decisione di separarsi.

Lontani dai riflettori

Come riporta il magazine «Chi», la loro storia d'amore era iniziata nel 2006, quando Filippo, reduce dalla partecipazione al «Grande Fratello 6», incontrò Pamela, ex Miss Italia Tv Sorrisi e Canzoni 2005.

La coppia, nota per la sua discrezione, ha sempre vissuto la relazione lontano dai riflettori, sottolineando l'importanza della fiducia reciproca. Filippo aveva spesso dichiarato che Pamela era la donna della sua vita, mentre lei aveva espresso la sua soddisfazione per la loro vita insieme, senza sentire la necessità di formalizzare il loro legame con il matrimonio o i figli.

Nonostante la fine della loro relazione, entrambi hanno scelto di comunicare la notizia con rispetto e affetto, dimostrando che, anche dopo la separazione, il legame tra loro rimane forte.

