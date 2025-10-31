  1. Clienti privati
Dall'infanzia a oggi Filippo Bisciglia si racconta: «Da piccolo non potevo camminare per il morbo di Perthes»

Covermedia

31.10.2025 - 16:30

Filippo Bisciglia
Filippo Bisciglia

Il conduttore si confessa: la malattia della madre, le difficoltà dell'infanzia e la scelta di vivere fuori dagli schemi.

Covermedia

31.10.2025, 16:30

31.10.2025, 16:52

Filippo Bisciglia si racconta senza filtri. In un’intervista a «Vanity Fair» ha parlato della sua vita privata, dei legami mancati e della forza che nasce dalle fragilità: «Non mi sono sposato e non ho avuto figli, ma non per egoismo. Ho sempre sentito di dovermi occupare prima di chi avevo accanto».

Il conduttore, oggi volto di «The Traitors Italia», ha spiegato di sentirsi ancora «il ragazzo di 28 anni» che muoveva i primi passi in tv dopo il «Grande Fratello»: «Conservo la stessa curiosità e lo stesso entusiasmo. Forse per questo non ho mai sentito l’urgenza di fermarmi o costruire una famiglia tradizionale».

Bisciglia ha poi ricordato i momenti più duri della sua infanzia: «Da piccolo non potevo camminare per il morbo di Perthes. È stata una prova che mi ha insegnato la pazienza».

Ma è la madre, malata da anni, a rappresentare il suo punto fermo: «Mi ha insegnato la dignità, la forza di non lamentarsi mai».

E su Pamela Camassa il silenzio

Sul rapporto con Pamela Camassa, l’ex compagna, ha scelto la riservatezza: «Non parlerò mai di lei in pubblico. Ci sono sentimenti che meritano rispetto, anche nel silenzio».

Filippo è attualmente impegnato con «The Traitors Italia» su Prime Video e sta lavorando a un nuovo progetto televisivo che unisce reality e racconto personale.

